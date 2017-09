Lidé chtějí dobré mléko, máslo se nám vyrábět nevyplatí, říká farma

Liberecký kraj – Je čtvrtek, sychravo, takže na trzích v Kostelní ulici v Liberci rozhodně nehrozí tlačenice a najít stánek mléčné farmy z Jeřmanic není problém.

Jitka Vojtilová z Farmy Jeřmanice.Foto: Jana Pavlíčková

Za pultem s tvarohem, zákysem, sýrem a pomazánkami stojí usměvavá farmářka Jitka Vojtilová, která hned na začátku vysvětluje, proč jejich farma neprodává máslo. Důvod je jednoduchý: „Lidé si k nám chodí kupovat dobré mléko, a kdybychom chtěli vyrábět máslo, museli bychom z něj stáhnout smetanu.“ Kromě toho, jak dodává farmářka, by se jim výroba másla při jejich produkci zřejmě ani nevyplatila. A totéž si myslí i o pokusech ztlouct si jej doma v kuchyni.

MÁSLO Z MIXÉRU

„Jeden kamarád už si to vyzkoušel. Koupil si tři smetany a v mixeru vyšlehal máslo. Když si pak ale spočítal, kolik dal za smetanu, energii a k tomu ještě přičetl práci, tak si ho příště půjde koupit do obchodu,“ popisuje Jitka Vojtilová. Cena 70 korun za kostku másla, kterou vyhrožují někteří ředitelé mlékáren, se jí zdá neadekvátní. „Je to uměle vytvořená cena,“ komentuje farmářka, zatímco obsluhuje.

NEJVÍCE TÁHNE POMAZÁNKA A ZÁKYS

Největší zájem mají jejich zákazníci o česnekovou pomazánku a smetanový zákys. Není to náhoda, oba výrobky jsou hrdými nositeli cen. „Vyhrály jak Výrobek Libereckého kraje, tak Regionální potravinu. I díky této značce jdou nejvíce na odbyt. Hned za nimi je tvaroh a mléko,“ vysvětluje Jitka Vojtilová a upozorňuje, že jejich výrobky jsou k dostání například v Liberci v potravinách na Králově Háji, v Jeřmanicích a samozřejmě na Farmářských trzích v Kostelní ulici.

NEVYZPYTATELNÉ TRHY

„Tady jsou trhy trochu nevyzpytatelné, jezdíme i do Mnichova Hradiště a tam je to spíše taková rodinná akce. Sejdou se tam babičky, popovídají si. V Liberci o nich spousta lidí ani neví,“ dodává. „Taky je tady strašně moc obchoďáků. A bohužel spousta lidí pořád neumí ohodnotit kvalitu a koupí si raději krabici za 9,90,“ konstatuje na závěr.