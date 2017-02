Lidé ve Smržovce mohou třídit i oleje a tuky z kuchyně

Smržovka - Předejít problémům s kanalizací i škodám na životním prostředí chce město Smržovka. Občanům proto pořídila popelnice na tuky a oleje z domácností.

Speciální, červeno-oranžové popelnice na tuky a oleje se postupně objevují v ulicích města. Do konce února budou rozmístěny na pěti místech. U samoobsluhy na náměstí T. G. Masaryka, u bytovek v Luční a ve Sportovní ulici a u autobusových zastávek Zvonková a u Betléma. „Firma dodala zatím jen část popelnic," potvrdila Jarmila Kašparová z odboru rozvoje města Smržovka.

Většina obcí a měst nabízí kontejnery na třídění papíru, skla a plastových lahví, pytle na nápojové kartony, kovy a další plasty. Třídění tuků a olejů z domácností je novinkou. A dalším krokem k redukci odpadů a k jeho opětovnému využití, ale především k snížení zátěže na životní prostředí.

Častým případem nesprávného zacházení s oleji a tuky je vylití takového odpadu do dřezu. „Nalévat tento odpad do kanalizace je nejhorším možným řešením. Tuky a oleje se totiž v kanalizačních trubkách sráží a ucpávají je," varovala Kašparová. Jak vysvětlila, do červených sběrných popelnic by měli lidé vkládat plastové, pevně uzavřené nádoby, ideálně PET lahve, s olejovým odpadem.

Olej nebo tuk z domácnosti se do popelnic nesmí, v žádném případě, jen tak volně vylít. Červeno-oranžové popelnice mezi domy jsou zatím spíše raritou. Nicméně třídit mohou občané i v dalších městech a obcích. Například v Jablonci nad Nisou slouží pro tyto účely sběrny. „Občané Jablonce mohou odevzdat oleje a tuky z domácností na sběrném dvoře Severočeských komunálních služeb ve Smetanově ulici. Ty jsou dále předávány k dalšímu využití specializované firmě do Prahy," řekla Jana Matěchová, vedoucí oddělení sekretariátu primátora.