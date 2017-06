Na vesnice udeřila EET i protikuřácký zákon

Loužnice /ROZHOVOR/ - Za posledních pět měsíců se byl na prázdnou hospůdku zeptat jen jediný zájemce. A ani ten si na provozování netroufl.

Starosta Loužnice Marcel Tiler v kuchyni obecní hospůdky, kterou si dnes nikdo nechce vzít. Kvůli malému obratu, ale i EET a protikuřáckému zákonu. Obec před nedávnem kuchyni zrekonstruovala na své náklady.Foto: Deník/Jan Sedlák

V Loužnici u Železného Brodu ještě nedávno fungovaly dvě hospůdky. Po několika ranách shůry je zavřená i obecní hospůdka v sokolovně. Nedávno tam obec zafinacovala novou kuchyň. Vše marné. „Nájemce nemáme už pět měsíců, za tu dobu se tu byl zeptat jediný. A ten měl trochu sci-fi názory,“ poznamenal Marcel Tiler, starosta malé vesničky.

Kdo nebo co za to může?

Zaprvé, hospůdka na vsi naší velikosti není na zbohatnutí, to si musí každý uvědomit. Na druhou stranu je jasně vidět, že dnes všichni zákonodárci dělají vše pro to, aby se venkov vylidňoval. Z malých obcí mizí krámky, hospůdky, pošty. Internet? Jsme v údolí, malá hustota obyvatelstva. Zaprší - internet nejde. Kabel položili ještě za komunistů, od té doby se to tu látá. Jste malá obec, málo lidí, nevyplatí se táhnout nový. Plyn? Vodovod? Ten samý případ.

Dnes se státní podnik Česká pošta snaží i v Loužnici zavézt projekt Pošta Partner. Jak tohle vnímáte?

Pošta je v Loužnici, Zásadě, Držkově a ve většině okolních vesnic. Pro mnoho občanů (nejenom starších) je to jediný možný způsob obhospodařování svých financí a styku se světem. Na Loužnici padl také tento výběr, kdy má přejít pošta na Poštu Partner. Máme již toto jednání asi rok za sebou, kdy hledají někoho, kdo si tuto pobočku vezme. V současné době Česká pošta jedná s Městysem Zásada o převedení pošty. Bývalo to tak, že v každé vesnici byl zaměstnanec, který ráno roznesl poštu, noviny a poté vydával balíky a vyřizoval poštovní služby. To se změnilo a dnes naše paní pošťačka má na starost pošty dvě. Balíky a dopisy doručují dva doručovatelé, kteří dojíždějí z Turnova, mají jedno auto a většinou nezastihnou pracující občany doma, protože jsou v práci. Ale Poštu Partner můžete provozovat jen jako doplněk k podnikání nebo zaměstnání. Pošta nabízí devět a půl tisíce. Zaplatíte sociální a zdravotní, daně, nájem (elektriku a topení) a v neposlední řadě nějakou pojistku proti vykradení či poškození zásilek – a kolik zbude? Nic! Jediné, co v Loužnici ještě slouží, je telefonní automat. Na karty, kterou nemá každý.

Co je podle vás příčinou toho, že hospůdka je stále zavřená?

Poslední nájemce odešel z několika důvodů. První z nich byl zdravotní. Jedním z hřebíčků ale byla i EET. Pivovary cítily, že musí podnikatelům nabídnout pomoc, ale to je zase o výtoči piva. Vesnická hospoda generuje zisky třeba jen v řádu tisícikorun. A teď si vezměte, že z toho mála máte ještě zaplatit měsíčně třeba tisícikorunu víc za evidenci tržeb.

A nedávno začal platit protikuřácký zákon. Ten zakazuje kouření v restauračním zařízení. Jaký je podle vás jeho dopad na vesnické hospody?

Sám jsem nekuřák, ale nevidím problém v tom, že si chlapi přijdou večer na pivo a na cigaretu. Když si ji mají odepřít, vymýšlí se, jak zákaz obejít, proto vznikají po vesnicích kluby. Vždyť obecní hospůdka – to je místo pro scházení lidí a hlavně sousedů.

Sám podnikáte. Jak jsou na tom dnes malí živnostníci?

Malí podnikatelé jsou svázáni mnoha věcmi. Dám vám příklad. Když jsme potřebovali sjet na Finanční úřad, jeli jsme šest kilometrů do Železného Brodu a vše si vyřídili. Jenže přepážky tam zrušili. Museli jsme si pořídit elektronické podpisy, což není lehké ani levné. Platím 500 korun za rok, což je více než za benzin, který jsem projel dvanáctkrát za rok do Brodu. A když něco na Finančním úřadě potřebuji? Musím do Jablonce. Stát a instituce se vzdalují všem lidem.

Při návštěvě prezidenta ČR Miloše Zemana v Železném Brodě se starostka městysu Zásada Princová ptala, jestli prezident může zatlačit na výši výdělku obecních spolků bez povinnosti hlásit se do elektronické evidence tržeb. To je 175 tisíc korun za rok.

Svazu měst a obcí se podařilo tlakem na zákonodárce zvýšit limit na 300 tisíc, to je ale i tak málo. Nejméně 99 procent lidí ve spolcích pracuje zadarmo. Službu máš o bále ty a ty, o dětském maškarním zase ten a onen. Vždyť takhle si spolky vydělávají na své další akce, ale třeba i na opravy.

Oblíbeným tématem jsou dotace. Jak je to v Loužnici?

To je boj, na který každý nemá. Zase uvedu příklad. V naší sokolovně musíme vyměnit kotel, kvůli normám. Podle mého by nám vydržel ještě padesát let. Ale musíme ho vyměnit. Když se rozhlédnu, kolik ty dnešní kotle vydrží, maximálně třeba deset let, chce se mi brečet. Jinak pracujeme na projektech, abychom mohli žádat o dotace na opravu kulturního domu a obecního úřadu.