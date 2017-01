Lyžaři zapřáhli železné oře

Kozákov - Většinou poklidné místo na Kozákově se o uplynulém víkendu proměnilo v ráj motoristů a příznivců adrenalinu. Závod Krkonošského poháru ve skijöringu přilákal zhruba třináct stovek nadšených diváků. Lyžaře zapřažené za autem, to v Českém ráji často neuvidíte.

Túrování motorů se rozléhá do dalekého okolí již od nedělního rána. Na trati o délce 1,2 kilometru krouží jezdci druhého závodu Krkonošského poháru hned v několika kategoriích. Skok přes cestu, ale i řadu ostrých zatáček postupně vymetají auta, letos poprvé i čtyřkolky.

O odvážlivce, kteří se nebojí na trať vyrazit, není nouze. „Celkem se na trati ukáže čtyřicet šest posádek a to v kategorii čtyřkolek, aut s jednou poháněnou nápravou a posádek s pohonem na obě nápravy," prozrazuje ředitel závodu Jan Kudrnáč.

Mezi závodníky je i Dominik Kvapil z Jablonce nad Nisou. V autoskijöringu dělá lyžaře pouze chvíli a už slaví úspěchy. „Tohle je můj třetí závod. K tomuto sportu mě přivedl kamarád před dvěma lety. Minulý víkend jsme jeli v Jesenném v kategorii dvoukolek a skončili druzí. Uvidíme, jestli se nám to podaří dnes zopakovat," říká s úsměvem mladý závodník. Se svým řidičem Martinem Chlupáčem uhájili svou pozici a obsadili stupně vítězů na druhém místě za posádkou Tomáše Kudrnáče a Radka Fuksy.

Sněhová trať je atraktivní nejen pro jezdce ale i návštěvníky. Vlně prašanu čelí každý, kdo stojí blízko zatáčky. Jet ve vysoké rychlosti zapřažený za autem a k tomu se udržet na cestě rozhodně není jednoduché. „V prvním kole jsem měl docela krizovku. Chvíli jsem letěl mimo trať. Snad se mi to znovu nepodaří," dodává závodník Kvapil. Létající sníh a smýkající se auta lákají i lidi z okolí. „Bydlíme tady kousek a navíc jsme dřív jezdili jako hobby nadšenci," uvádí divák Salaba z Klokočí.

Autoskijöring rozhodně patří mezi sporty, kde je nutná dávka odvahy a především důvěra mezi jezdcem a řidičem. Posádku pojí lano, na kterém je jen pár uzlíků. „Každý má takové lano, jaké si najde. Kamarádi vozí lano na auto, my máme čistě horolezecké. Každý má to, co mu vyhovuje," vysvětluje Kvapil.

Závod Krkonošského poháru se na Kozákově nejede poprvé. Loni ale organizátorům podmínky nepřály. „Jsme již tradičními pořadateli. Krkonošský pohár se jezdí přibližně od roku 2000. Kvůli špatným sněhovým podmínkám ale byly mezi jednotlivými ročníky prodlevy," uvádí Jan Kudrnáč za Motosport Chuchelna.

Nedostatek sněhu v posledních letech vedl k úbytku závodníků, přesto je o závody stále zájem. „Účast závodníků bývala větší, ale protože nebyly závody každý rok, nechtělo se zkrátka někomu stále udržovat techniku. Ale i přes mírně slabší počet závodníků jsme spokojeni," dodává Kudrnáč.

Další, v pořadí již třetí závod letošního seriálu Krkonošského poháru se jede již tuto sobotu 28. ledna v Bozkově.