Mateřské školy by měly brát dvouleté děti

Jablonec nad Nisou – Podle loňské novely školského zákona budou mít od roku 2020 právo na školku rodiče všech dvouletých dětí.

Školka. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Jablonecká radnice se neztotožňuje s ustanovením školského zákona o povinné garanci míst v mateřských školách pro dvouleté děti. Proto se připojí k senátorské iniciativě a bude společně s Libercem jednat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o možnosti vypustit ustanovení z aktuální podoby zákona. Podle Jablonce by přijímání dvouletých dětí do školek mělo zůstat v dobrovolném režimu na základě aktuální situace v konkrétním roce.

„Nedokážu si představit, že by Dominik šel do školky ve dvou letech, chci si to s ním užít co nejdéle,“ říká Jana Pokorná Jablonce. Její kamarádka Eva by ale mateřskou školu od dvou let brala. „Mám zajímavou práci, o kterou nechci přijít. Myslím si, že Pavlík by to zvládl.“ Jestliže před několika lety lidé volali po znovuzavedení jeslí, dnes nejsou jednotní ani v tom, zda je rozumné dávat děti do školky od dvou let. I tak novela školského zákona počítá s tím, že od roku 2020 by měly mateřské školy garantovat místa pro všechny dvouleté děti ve svém obvodu.

Na druhou stranu zákon hovoří o tom, že dítě ve věku dvou let sníží počet dětí ve třídě o dvě. Příklad: dnes je v jedné třídě školky 24 dětí. Přijde jedno dvouleté, třída musí mít dětí 22. A další ustanovení zákona přitom hovoří, že na jednu učitelku připadá přesně 14 a půl dítěte. Kapacity školek by tak dramaticky trpěly.

„Kvůli uzákoněné garanci bychom nemohli nastavit přiměřené kapacity mateřských škol. Počet přihlášených dvouletých dětí se bude každoročně měnit v souvislosti s počtem narozených, s vývojem sociální politiky, rodičovskou dovolenou a návratem rodičů z ní do práce,“ vysvětlil náměstek jabloneckého primátora Miloš Zahradník.

Dost dobře si situaci neumí představit ani ve školkách. „Jednou by přišlo deset dvouletých dětí, další rok dvě. A to bychom museli učitelky zase propouštět. Tuhle část zákona vymyslel člověk, který to nezažil. Ať si přijde na týden práci s těmi nejmenšími dětmi vyzkoušet, uvidí,“ myslí si třeba ředitelka MŠ Pastelka v Nové Pasířské Ivana Novotná.

Přitom Jablonec již několik let přijímá do svých 18 mateřských škol poměrně velký počet dětí mladších tří let. „Vždy se však řídí kapacitními možnostmi školek a počtem žádostí o přijetí dětí v daném školním roce,“ vysvětlila vedoucí magistrátního oddělení školství, kultury a sportu Zdeňka Květová.

V roce 2011 postavilo město v areálu nemocnice zcela novou školku prioritně zaměřenou na děti ve věku 2-3 roky. „Po šesti letech víme, jak je to náročné pro pedagogy i zřizovatele, tedy město, které se musí na provozu finančně podílet,“ připomněla Květová. Jde především o dofinancování mezd na více pracovníků ve výši téměř 700 tisíc korun ročně nad rámec normativů přidělených krajským úřadem. „Ředitelky školek by musely každoročně měnit například pracovní úvazky pedagogických pracovníků dle aktuálního počtu dětí,“ potvrdil náměstek Miloš Zahradník.

O připojení k senátorské iniciativě vypustit ustanovení o garanci míst v mateřských školách pro dvouleté děti jednali jablonečtí radní na svém zasedání. „Z něj vyplynulo, že stát by nejprve měl například snížit počty dětí ve třídách a zajistit odpovídající mzdy pro pedagogy,“ dodala mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.