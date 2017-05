Ministryně školství Valachová podá demisi, nechce "nahrát" Babišovi

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) se nezříká své politické odpovědnosti za kauzu sportovních dotací. Původně chtěla vyčkat, zda ji bude schopna obhájit. V úterý ovšem uvedla, že se rozhodla rezignovat.

„Rozhodla jsem se neposkytovat Andreji Babišovi záminku k tomu, aby odváděl pozornost od svých závažných problémů," uvedla.

Jinak řečeno, důvodem nebylo zatčení její náměstkyně pro sport Simony Kratochvílové, ale snaha ukázat, jak by se měl zachovat čestný politik. Ten totiž při jakémkoli podezření na nekalé praktiky vlastní i svého okolí odchází.

Jasnější vzkaz nemohl ministr financí a prezident dostat. Však také premiér Bohuslav Sobotka její postup ocenil: „Přijala politickou odpovědnost a odchází jako úspěšná ministryně."

Děkuji Kateřině Valachové za odvedenou práci a za její odpovědné rozhodnutí, které je v zájmu slušné politické kultury v naší zemi. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 9. května 2017

V tomto ohledu má pravdu. Kateřina Valachová převzala resort po Marcelu Chládkovi a dotáhla do konce všechny úkoly z vládního prohlášení: zavedla do praxe inkluzi, změnila financování regionálního školství, prosadila novelu vysokoškolského zákona, kariérní řád (ten ještě musí schválit Senát), povinný poslední rok mateřské školy, plošné přijímací zkoušky na střední školy, maturitu z matematiky.

Některé z těchto změn jsou zajisté diskutabilní, ale platí, že žádný z jejích předchůdců nedokázal uskutečnit to, co sliboval při příchodu do funkce. Valachová se stala výraznou tváří ČSSD, byť do ní vstoupila nedávno. A podle Sobotky není důvod, aby v politické kariéře nepokračovala: „Naopak si myslím, že díky svému odvážnému gestu má zůstat na středočeské kandidátce." Na ní je Valachová dvojkou za Janem Hamáčkem.

Premiér zatím nechtěl hovořit o tom, kdo by mohl Valachovou nahradit. Pravděpodobně půjde o některého z jejích náměstků, čímž by se zopakoval scénář z ministerstva průmyslu a obchodu, kde Jana Mládka nahradil jeho zástupce Jiří Havlíček. V případě školství by mohlo jít o Stanislava Štecha či Václava Pícla. Vyloučeno není ani to, že by resort do voleb řídil sám předseda vlády.

Ministryně Valachová má můj respekt. Chápe, co je to politická odpovědnost a má odvahu ji přijmout. https://t.co/Ni4Ym3fRko — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 9. května 2017

Hrad prostřednictvím mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka oznámil, že odstupující ministryni Valachovou přijme Miloš Zeman po návratu z pracovní návštěvy Číny.