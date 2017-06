Motorkáři ohrožují lesy i lidi

Liberecký kraj – Vyhrožují zapálením domu, najíždějí na lidi, kteří je chtějí zastavit, a neváhají fyzicky zaútočit. Kromě toho po nich zůstávají hluboké brázdy, které pak ohrožují lesní porost. Problémy s motorkáři vygradovaly v lesích na Českodubsku a Sychrovsku, ale potíže jsou i na dalších místech kraje.

Motorkáři, ilustrační foto.Foto: Deník / Bežáková Jana

NAPADLI VLASTNÍKY

„Se synem jsem je chtěl zastavit, protože nám jeli přes les. Bylo jich asi sedm. Syn dostal ránu do obličeje, mě shodili na zem," vypověděl majitel lesa ze Sobotic na Českodubsku, který ze strachu nechce zveřejnit jméno.



Že jsou motorkáři čím dál agresivnější, potvrdil i ředitel libereckých Lesů ČR Ludvík Řičář. „Naše zaměstnance vybízíme, aby zbytečně neriskovali. Pokud je možná domluva, tak jim ale nebráníme," vysvětlil ředitel, který pozoruje mírný nárůst motocyklistů v lesích.

„Těžko s tím můžeme něco udělat. Ani nemáme tak rychlé stroje, abychom je dohnali," uvedl ředitel. Jak dodal, oblíbeným místem, kam se motorkáři jezdí vyřádit, je okolí Oldřichova v Hájích nebo Hrádku nad Nisou.

SLIBUJÍ KONTROLY

„Na ta místa se zaměříme. V těchto případech provádíme neplánované kontroly. Spolupracujeme s lesy," vysvětlila mluvčí krajské policie Vlasta Suchánková.

I když i policisté mají často problém s jejich identifikací. Podle ní by bylo potřeba, aby se lidé v momentě, kdy na motorkáře narazí, okamžitě obrátili na policii.



„Abychom tam stihli poslat hlídku," poznamenala. Ideální by bylo motocyklisty nebo poznávací značky motorek vyfotit, ale samozřejmě tak, aby dotyčný nebyl vystaven nebezpečí, že jej napadnou.

Podle jednoho ze svědků by mezi motocyklisty měli být ale i policisté. „To nemůžeme potvrdit. Pokud by ale měli konkrétní vyjádření, je potřeba, aby se obrátili na obvodní oddělení, aby se situace případně řešila," vysvětlila Suchánková.



Nájezdy motocyklů na lesní porost mohou být pro přírodu ničivé. Jak potvrdil lesní hospodář Pavel Bradáč, dochází k destrukci půdy a ničení kořenů stromů. „A to nemluvě o tom, že zvěř prchá do hlubin lesů," poznamenal.