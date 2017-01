Mráz zahání bezdomovce

Jablonec n. N. - Na mrazy je připraven azylový dům za Plynárnou. Na mrazivé noci pustí bezdomovce i do denního centra.

Azylový dům v ulici Za Plynárnou v JablonciFoto: archiv

Teploty klesající pod mínus deset stupňů Celsia sevřely již v noci na dnešek celou republiku, Jablonec nevyjímaje. Po intenzivním sněžení to je další nápor především na dopravu.

CHATKA NEBO AZYLÁK

Ale co lidé bez domova? „Já mám štěstí, večer mě nechá přespat kamarád v zahradní chatce, jen se k ní musím dostat a zatopit," popsal dvaapadesátiletý muž bez domova z Jablonce.

Říká si Karel. Na ulici se dostal údajně po těžkém rozvodu. V případě, že by kamarád chatku s vlastními kamínky neposkytl, zamířil by do azylového domu v ulici U Plynárny. „Už jsem se tam byl podívat, mají to tam hezký. Dokážu si představit, že bych tam přečkal i mráz," popsal Karel.

DŮM NADĚJE

Stále ještě novotou zářící azylový dům Dům Naděje na okraji Jablonce je na nastoupivší mrazy připraven. „Stále máme pár lůžek volných jedno pro muže a dvě pro ženy," přiblížil Tomáš Šretr, vedoucí Domu naděje.

Málo? Jsou tu i na mrazivé noci připraveni otevřít takzvané denní centrum, tedy místnosti, které jsou jinak otevřeny jen ve dne. „Tady mohou lidé bez domova mrazy také přečkat, sice jen na židli, ale i to stačí," sdělil Tomáš Šretr.

Takový člověk bez domova většinou nesleduje televizi, neposlouchá rádio, noviny čte staré jen pokud je najde. Ví tedy, jaké se valí počasí? „Informace jim předávají celoročně naši terénní pracovníci, úzce spolupracujeme i s městskou policií. Informace třeba i o mrazech pak šíří i strážníci," doplnil vedoucí střediska Dům Naděje.

Azylový dům pro muže a ženy v Jablonci nabízí 36 lůžek z toho 12 pro muže, 8 pro ženy.

Dalších deset lůžek je v Domě Naděje Za Plynárnou a 6 v tréninkových bytech v ulici Krejčího v Liberci. Nabízí celodenní ubytování mužům a ženám bez domova.

I v sousedním Liberci se kvůli očekávaným silným mrazům krátkodobě rozšíří nabídka ubytování pro bezdomovce. Od čtvrtka do soboty budou moci využít i Denní centrum Naděje nedaleko soudu ve Valdštejnské ulici.

„Pokud by jeho kapacita nedostačovala, převezmou provizorně bezdomovce i azylový dům Speramus a městská noclehárna v Kateřinkách," sdělil náměstek primátora Ivan Langr.

Podle Langra už od začátku prosince distribuuje liberecká radnice v mrazivých dnech v azylových zařízeních jízdenky na MHD, aby lidem bez domova usnadnili přepravu. Ubytovna pro muže v Kateřinkách na okraji města je od centra vzdálená pět kilometrů a ženy se zase mohou snadněji přepravit do noclehárny do Jablonce. „Vynahrazujeme tak kapacitu neexistujícího azylu pro ženy a rodiny s dětmi, který by ale v Liberci měl stát už v roce 2018 v bývalé mateřské škole ve Věkově ulici," uvedl náměstek.