Musí vystěhovat úředníky kvůli horolezectví

Turnov - Leden 2019. Nejzazší termín, do kdy musí turnovská radnice vyklidit dům ve Skálově ulici, který sousedí s Muzeem Českého ráje.

TurnovFoto: craj.info

Teď v něm má zázemí 30 úředníků z odboru školství, dopravy a živnostenského úřadu. Jenže místo přepážek a kanceláří se tam počítá s expozicí horolezectví, což bude nová součást muzea. „Dům jsme prodali Libereckému kraji, potažmo muzeu, což znamená, že ho budeme muset vyklidit. Zastupitelé teď odsouhlasili, že se úředníci přestěhují o pár desítek metrů dál, stále ve Skálově ulici, tam, kde dnes sídlí městská policie," uvedl starosta Turnova Tomáš Hocke.

STĚHOVÁNÍ POMŮŽE

Odbory radnice by tak za dva roky měly sídlit v bývalém městském sirotčinci, který sloužil dříve i jako internát, škola, část prostor se dnes pronajímá i pro komerční účely.

„Vlastně tím vyřešíme letitý problém. Pořád se potýkáme s tím, že úředníci jsou rozstrkáni do čtyř budov po městě, a proto občan tak musí obíhat různá místa. Do bývalého sirotčince tak chceme sestěhovat i další odbory, aby celý úřad sídlil ve výsledku jen ve dvou budovách. V historické radnici a ve zmíněném sirotčinci," upřesnil Hocke.

Město už přitom jednou o přestavbě sirotčince pro účely radnice uvažovalo, z plánu ale sešlo a propadlo i stavební povolení. „Povolení bychom měli získat do půl roku, počítáme, že v červenci nebo srpnu 2017 by rekonstrukce mohla začít," řekl tajemník úřadu Miroslav Šmiraus. Kromě vlastní opravené budovy dojde i na rozšíření parkovacích míst pro zaměstnance i klienty úřadu. Přestavba by měla přijít na odhadem 56 milionů Kč. Na část použije město peníze z úvěru. Úvěr by měl být ve výši 60 milionů a kromě nového úřadu by se z něj měla částečně hradit i chystaná rekonstrukce Nádražní ulice a vodohospodářské stavby.

OSTUDNÁ PASÁŽ

Vedení města by rovněž rádo oživilo pasáž u historické budovy radnice. Dnes je na ni vydán demoliční výměr, podle starosty je ale její záchrana a oprava ještě možná. „Náklady odhaduji na 4,5 7 milionů. Největším problémem pasáže je, že tam nejde světlo, z historického hlediska je velmi zajímavá. Jeden čas se počítalo, že by místo ní vzniklo parkoviště, to ale nepovažuji za příliš šťastné," zmínil Hocke.

Podle něj by se tak pasáž, která dělá městu ostudu, mohla opravit postupně během dvou až tří let. Sestěhováním úředníků do dvou budov se navíc uvolní objekt naproti muzeu, do kterého by se mohla přestěhovat městská knihovna.