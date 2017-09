Muž zachránil děti před útokem rozzuřeného psa

Jablonec n. N. - V pondělí odpoledne na Žižkově Vrchu padl výstřel. Strážníci zastřelili agresivního psa.

Policisté a strážníci nad zastřeleným křížencem brazilské filyFoto: Liga na ochranu zvířat, Útulek Dášenka/ Dagmar Kubištová

Jablonec n. N. – Osobní hrdinství mladého muže zřejmě zabránilo nejhoršímu. Ač již pokousán do hýždí a nohy, neváhal a odlákal rozzuřené psy od skupinky dětí. Zavolal jablonecké strážníky, a psy zdržoval tak dlouho, dokud mu ozbrojení muži nepomohli.



Na místě zůstal zastřelený kříženec brazilské fily.



Předcházelo tomu nejprve napadení mladého muže, který šel po ulici Řetízková. Kříženec ho nejprve kousl do hýždí a prokousl kalhoty ve spodní oblasti pravého nártu. Muž před psy utekl do svého vozidla a přivolal strážníky jablonecké městské policie.



„Ještě před jejich příjezdem si ale všiml, že psi směřují ke skupince dětí a štěkají na ně. Jelikož měl o zdraví a životy dětí obavy, vystoupil a upoutal pozornost psů na sebe. Před psi, kteří se proti němu opět rozběhli, utekl k dětskému hřišti, kde vylezl na oplocení a psi pod ním běhali a štěkali až do příjezdu strážníků,“ popsala mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.



Strážníci se snažili agresivní psy odchytit, což se jím nepodařilo. Kříženec na jednoho ze strážníků zaútočil a ten ho za podmínek krajní nouze z bezprostřední blízkosti zastřelil. „Když strážníci přijeli na místo, muž se držel nahoře na plotu. V tu chvíli zaútočil ten agresivnější na jednoho ze strážníků, šel mu doslova po krku,“ přiblížila mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.



„Strážník při použití zbraně dbal nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život či zdraví jiných osob,“ doplnila Dagmar Sochorová.



Druhého psa se podařilo strážníkům odchytit. Na místo poté dorazili i policisté. Ti zjistili, že majitelem zastřeleného psa je muž, který je v současné době ve vězení.



„Pejsek neútočil poprvé. Minulý týden to odnesla kočka a pokousaný pán. Psa hlídal jeho kamarád, který se snažil o psa dočasně postarat. Je to majitel také odchycené fenky, ale bohužel tenhle pejsek byl nad jeho síly,“ popsala Dagmar Kubištová z jablonecké Ligy na ochranu zvířat, která na místo dorazila bezprostředně po zákroku.



„Vše se odehrálo před naším vchodem. Musím potvrdit že to jinak nešlo, ještě teď je mě z toho ouzko – co kdyby jsme byly s dětmi venku, hyperaktivní dvojčata, ani nedomyslet,“ sdělila jedna z maminek bydlící na ulici.



„Jsem fakt ráda že se nestala nějaká tragédie, jelikož v tu dobu chodilo ze školy hodně dětí. Klukům z Městské policie velké díky,“ doplnila druhá.