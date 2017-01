Na dvacetinách Rampy nechyběl ani dort

Jablonec n. N. - Jablonecký Klub Na Rampě pořádá koncerty a besedy již celých dvacet let. Kulaté výročí oslavili všichni příznivci tohoto klubu v sobotu 14. ledna.

Za dvě desetiletí se na Rampě vystřídalo více jak osm set kapel. Nejednou se jablonecký klub stal jedinou zastávkou slavných hudebníků v Česku. Vystoupila zde například americká zpěvačka Dany Fushs, nebo kanadský kytarista a bluesový zpěvák Jimmyho Bowskilla.

Narozeninový program odstartoval ve čtyři hodiny odpoledne divadlem pro nejmenší s Rudou Hancvenclem místním hudebníkem a loutkohercem. Více jak čtyři tisíce koncertů, besed, přednášek a workshopů provázejí nejen organizátoři, ale především návštěvníci, kteří se na toto místo stále vracejí a spolu s nimi přichází i mladší generace. Oslava tak nepatřila jenom klubu ale právě těm, kteří stáli po jeho boku celé dvě dekády, byli u jeho zrodu a pomohli vybudovat místo s takovým kouzlem, že sem jezdí lidé i z Prahy.

Narozeninový večer provázeli moderátoři Martin Kadlec a Pavlína Žďánská. Mezi oslavujícími zavítala v tento večer na Rampu i Radana Schaeferová, jedna z prvních barmanek, o které vypráví nejen příhody ale dokonce i složená báseň. Z jejího pohledu se mnohé změnilo, ale dobrá atmosféra klubu přetrvala.

„Změnilo se hlavně to, že se celková struktura musela profesionalizovat. Na začátku byla myšlenka klubu, se kterou přišel Roman Rákosník, úplně nová. Všichni jsme mysleli, že vést klub bude spíš zábava než práce. Například kuchař byl sice nadšenec, ale když jsem mu dala objednávku, stalo se, že na tři čtvrtě hodiny zmizel, a když jsme ho hledali, řekl, že si musí doposlechnout písničku. Nebo jsme zároveň obsluhovali na baru, pořádali program i uklízeli. Takže, když jsme tu měli stepařský kroužek a někdo si chtěl objednat, musel někdo z nás z pódia odběhnout," popsala Schaeferová.

Otcem a patronem Rampy je její zakladatel Roman Rákosník. „Myslím, že právě Roman nese ty největší zásluhy. Vložil do toho spoustu energie a nadšení a díky němu se okolo Rampy nabalila spousta lidí. Na začátku dělal Roman denní program, každý den se muselo něco dít. Pořádali jsme i akce jako Snídaně s Rampou nebo Prázdniny na Rampě, kdy jsme si sem přinesli stany a spali v nich," uvedla bývalá barmanka Schaeferová.

Na pódiu vystoupili lidé i skupiny, kteří na Rampě v minulosti zářili. Pro tento večer oprášily své nástroje kapely První Míza, Kráter Koster nebo Medové Lampiony. Na pódiu po boku Rudy Hancvencla zazpívala i Jana Kulhánková, bývalá členka jabloneckých Country Sisters. „Na Rampu chodím od jejího začátku, nejenže jsem tu vystupovala, ale dokonce jsem tu na Horečkách sobotní noci dělala barmanku. A navíc jsem tu poznala svojí první lásku. Za těch dvacet let se určitě zlepšil rozptyl i kvalita koncertů. Co se ale rozhodně nezměnilo, je to, že Rampa je super klub, kam všichni moc rádi chodíme," řekla s úsměvem Kulhánková.

Vedle pestrého programu nechyběl ani narozeninový dort se znakem Rampy a velkou dvacítkou. Kulaté výročí přišel podpořit i primátor Jablonce Petr Beitl. Akce se vydařila a vedle osob, které pamatují počátky Rampy, zavítali i mladí.

„To je proto, že ti staří hlídají doma vnoučata, aby ti mladí sem mohli. Jsme moc rádi, že sem dnes zavítalo tolik lidí a hlavně jsme rádi, že program funguje. Je úžasné, že dokážou vystoupit i skupiny, které spolu už roky nehrají," dodala produkční Klubu Na Rampě Milena Bauerová.