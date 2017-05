Na lepší časy se blýskalo i Jizeře, pokud se do rekonstrukce Pelta pustí

Jablonec nad Nisou - Střed Jablonce hyzdí rohový dům. Přede dvěma lety jej kopil Miroslav Pelta, vystěhoval nájemníky a nájemce a začal zpracovávat projekt na přestavbu přesně v duchu této kulturní památky. Všichni ji znají jako Jizeru s mléčným barem a kavárničkou. Letos v dubnu už stavebník vybíral okna. Nemovitost vlastní se svou manželkou Simonou.

Miroslav Pelta vlastní v Jablonci nad Nisou několik nemovitostí. Jednou z nich, zatím poslední kterou koupil, je bývalá Jizera na Mírovém náměstí. Z ruiny chce udělat znovu výstavní objekt, tak jak vypadal dříve.Foto: Deník / Klimentová Lenka

„Jizera vyžaduje velké investice. Je ve velmi dezolátním stavu, i když to zvenku nevypadá. Potřebuje peníze města nebo privátního investora," vyjádřil se o objektu před časem zastupitel Miroslav Pelta.



Zeptali jsme se čtenářů Jabloneckého deníku na webu a na facebooku:

Co říkáte Jizeře dnes? Jste patrioti? Chodili jste na ovocný koktejl nebo rakvičku se šlehačkou a kávu do kavárny Jizera v centru Jablonce?



Romana Auer: „Kdo by si nepamatoval, i když je to už tolik let zpátky, ale tak nějak, mně tam ta Jizera chybí."

Veronika Fukalová: „Chybí mi, úplně nejvíc zadní dětský koutek. A ty dobroty."

Peter Deutsch: „Na Plzeň do druhýho patra. Počítá se to?"

Jitka Rutkovská: „Ano, nostalgie. Nejdříve to kakao a zákusek asi 1977 a následně šup po schodech nahoru na vínko… jojo, vzpomínky nám nikdo nevezme!"

Dana Slanařová: „Tam jsme se nachodili, Sparty za 10, kafíčko."

Ivana Špalková: „No comment, to byly zlatý studentský časy, dole smaženka a nahoře griotka s tonikem."

Iv Giovanni Rapana: „Jablonci se za první republiky říkalo Paříž severu. Škoda, že už je to pouhá nostalgie…"