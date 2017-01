Na silnicích dejte pozor, leží tam někde sníh

Liberecký kraj - Silnice na severu Čech jsou s opatrností sjízdné. Na silnicích nižších tříd na Jablonecku, v Jizerských horách a v Krkonoších leží zledovatělý sníh, silničáři proto nabádají ke zvýšené opatrnosti.

Harrachov - Desná, sníh a kamiony, které nemohou pokračovat v cestěFoto: Josef Nosek

Silnice prvních tříd v Libereckém kraji jsou jsou holé a vymrzlé. Na silnicích nižších tříd v horských oblastech leží vrstva zmrzlého sněhu, místy s vyjetými kolejemi. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Teploty v kraji se pohybují od minus 12 do minus šesti stupňů Celsia.



Silnice v Ústeckém kraji jsou holé, v Krušných horách místy mokré po chemickém ošetření, případně na nich leží vrstva sněhu krytá posypem. Dlouhodobě uzavřený zůstává kvůli sněhu asi kilometrový úsek na silnici II/223 v Měděnci na Chomutovsku.



Podle meteorologů bude v sobotu na severu Čech zataženo nízkou oblačností. Na hřebenech hor a ojediněle i jinde jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí v Ústeckém kraji na minus pět až minus dva, při malé oblačnosti až na plus dva stupně Celsia. V Libereckém kraji se teploty budou pohybovat od minus čtyř do plus jednoho stupně. Teploty na horách od minus šesti do minus tří stupňů Celsia.