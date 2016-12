Na Vánoce kozu? Lidé jich do Afriky koupili stovky

Liberec - Téměř 380 koz, na čtyřicet záchodů a patnáct šicích strojů dostali na Vánoce lidé na druhém konci světa od lidí z regionu. Zájem o dárky, které udělají radost hned dvakrát, rok od roku roste a podle Tomáše Urbana z Člověka v tísni není výjimkou ani Liberecký kraj.

Koza jako dárek pod stromeček - skutečný dárek, který pomáhátěm nejchudším.Foto: Mušálková Iva

"Letos je v rámci celé republiky nárůst o půl milionu korun. V mnohých rodinách se kupování kozy stalo už tradicí," vysvětlil Urban.

Dárkový certifikát je možné koupit na stránkách Skutecnydarek.cz, kde si také zájemce může vybrat, kde a jakým způsobem by chtěl pomoci. „Skutečné dárky vždy symbolizují určitou formu pomoci od kozy pro chudou rodinu v Africe přes léky pro nemocné nebo bezpečný porod," vysvětlil Urban.

Svou pomoc zájemci nemusí směřovat jen do Etiopie, Nepálu nebo na Srí Lanku, ale také do samotného Liberce. V rámci projektu se totiž nakupují knížky nebo se platí doučování i dětem ze sociálních slabých rodin. „Odezvu máme. Pro nás je mnohdy úspěch, když pomůžeme dítěti nepropadnout. Ale zrovna nedávno jsme měli holčičku, u které se podařilo zlepšit špatný prospěch až na samé jedničky," vysvětlil ředitel liberecké pobočky Člověka v tísni Lukáš Průcha.

Podle koordinátorky vzdělávání Terezy Babcové se děti z chudších rodin daří díky projektu lépe motivovat k učení. „Děti to začíná více bavit. Od učitelů máme informace, že ve škole začínají být aktivnější i v předmětech, se kterými dříve bojovaly," vysvětlila Babcová s tím, že děti začínají například více nosit domácí úkoly, mají pomůcky nebo sešity. Tedy to, co je v běžných rodinách považované za samozřejmost. Letos se dárky pro České distribuovaly místním dětem teprve po druhé.

PATNÁCT TISÍC SLEPIC

S prodejem dárkových certifikátů začal Člověk v tísni v roce 2009. Od té doby si je koupilo přes padesát tisíc Čechů. „Za kozy či záchody a další věci pro potřebné dali dohromady více než 75 milionů korun," upřesnil Urban.

Díky získaným milionům mohla organizace nakoupit 15 tisíc kusů drůbeže, přes šest tisíc koz a ovcí, zasadit přes 720 tisíc sazenic, pomohla vybudovat 729 bioplynáren, postavit 196 včelích úlů, vybavit 199 škol a naočkovat skoro třicet tisíc krav.