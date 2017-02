Na závod jsem se připravoval jen deset dní

Jablojnec n. N. - Účastník Rallye Dakar a několikanásobný mistr v jízdě na motorce v kategorii enduro Milan Engel v exkluzivním rozhovoru pro Deník

Milan Engel s památeční medailí Rallye DakarFoto: Deník / Petr Zbranek

Pětadvacetiletý Milan Engel letos se letos již po třetí zúčastnil nejtěžšího motoristického závodu světa Rallye Dakar v Jižní Americe. V třicátém devátém ročníku této rallye dojel na 34. místě.

Milan Engel, rodák z Josefova Dolu, doslova žije motorkami. V letošním roce projel v rámci Rallye Dakar tři jihoamerické země. Musel se potýkat s deštěm, vysokými nadmořskými výškami i náročným terénem. Závod tvořilo dvanáct etap, z nichž se přibližně polovina nacházela v tři a půl tisících metrech nad mořem, nejvyšší bod závodu dosáhl dokonce na hranici pěti tisíc.

Na letošním Dakaru jste projel celkem tři země, Paraguay, Bolívii a Argentinu, která země se vám líbila nejvíce?

Nejhezčí to bylo v Bolívii. Přestože je tam chudoba, tamní lidé vytvářeli úžasnou atmosféru. V hlavním městě La Paz jsem projížděl cestou, podél které stáli lidé asi padesát kilometrů, opravdu tím závodem žijí. Někdy to ale až moc prožívají. Třeba když zastavíme u benzínky, všichni začnou fotit a skoro nás nenechají odjet. Ale na trati je to skvělá motivace, která nás žene.

Stíháte ze sedla motorky vnímat jinou kulturu a prostředí?

Hodně záleží kdy. Mezi jednotlivými etapami při přejezdech, nebo když jedeme po cestách, může člověk více vnímat okolí. V Buenos Aires se to dá přirovnat k různým velkým městům, ale jak vyjedete ven, je to úplně něco jiného. Krajina je taková měsíční.

Jak jste se vypořádal se změnou nadmořské výšky, připravoval jste se na ní nějak už doma?

Já jsem se na to nikdy nepřipravoval. Ani jsem se v Americe dlouho neaklimatizoval, dorazil jsem čtyři dny před závodem. Naštěstí s tím nemívám problémy. I když je pravda, že v tom nejvyšším bodě se mi motala hlava a musel jsem jet opatrně. Naštěstí to bylo při přejezdu, ne při etapě. Ale ty výšky jsou znát i níž. Například v bolivijském městě La Paz, které leží ve výšce tři a půl tisíce na mořem, jsem běžel na oběd a nemohl jsem popadnout dech.

Letošní ročník provázelo špatné počasí, jaké to bylo, závodit v takových podmínkách?

Každý rok je to jiné. Když jsem jel poprvé, hodně mrzlo, loni bylo vedro, letos pršelo. To nikdo neovlivní. V jednu chvíli zmoknete, za dalších dvě stě kilometrů uschnete, je to různé.

Došlo do konce ke zrušení několika etap, co jste o během volných dnů dělal?

Za zrušení etapy jsem byl rád, protože jsem osmou etapu dojel v půl jedné ráno a představa, že za tři hodiny vstávám, byla hrozná. Kvůli dešti došlo k sesuvům půdy kolem Salty, a to se stalo před nejtěžší etapou pět seti měřených kilometrů, takže jsem byl vážně rád. Ale stejně museli závodníci přejet asi šest set kilometrů k další etapě a připravit se, takže to rozhodně nebylo tak, že bychom celý den seděli a odpočívali.

Jak jste spokojený se svým umístěním, když jste chtěl původně dojet do dvacátého místa?

Letos jsem se hodně připravoval, dal jsem do toho mnohem víc než v loňských ročnících. V průběhu závodu jsem se občas držel kolem dvacátého místa, ale kvůli občasnému bloudění a penalizaci je z toho nakonec třicáté čtvrté místo. Oproti loňským ročníkům jsme si navíc museli u každé odbočky kalibrovat kilometry, abychom jeli podle digitálního azimutu správně. Navíc kromě běžných kontrolních bodů, které se nám v systému ukážou jako šipka, přibyl i bod, který se nijak nezobrazí. Takže to, jestli jste jím projeli, zjistíte až na dalším běžném kontrolním bodě. A pokud ho nemáte, musíte se vracet i deset kilometrů.

Jak vaše tělo zvládá nápor závodu, je to náročné?

Já se vždycky na tohle vyšťavení moc těším, i když je to hodně fyzicky i psychicky náročné. Snídáme kolem čtvrté ráno, ale to toho do sebe moc nedostanu, protože na to nejsem zvyklý. S tím musí člověk vydržet většinou tak do pěti odpoledne. Do tří hodin sice máme nárok na oběd, ale ten většinou nestihnu, takže mám cestou nějaké tyčinky, gely a pak až večeři. Po příjezdu předám motorku mechanikovi a připravím si věci na další den. Vykresluji si do plánu kritická místa a změny, to zabere i několik hodin, na spánek mi tak zbývá kolem šesti, sedmi hodin.

Původní Rallye Dakar se jezdilo v Africe, hodně jezdcům chybí písek, jak jste na tom vy?

Já jsem jel Dakar jen v Americe, ale měl jsem možnost si vyzkoušet africký přípravný závod v Maroku. Jízda pískovými dunami je taková zábavnější než jen jet po cestě, ale i v Americe se snaží do Dakaru duny zapojit, třeba loni jsme jeli část závodu přes poušť Atacama.

Jak vás během závodu podporovali přátelé a rodina?

Během závodu to není se signálem úplně jednoduché. Občas jsme si poslali esemesku, a když jsem se dostal někam na wifi připojení, snažil jsem se poslat i nějakou fotku nebo něco nahrát na internet. Ale byl jsem domluvený s kamarádem z Jablonce, vždycky jsem mu něco poslal a on to dal na internet.

Jak jste se dostal do týmu, za který nyní závodíte?

Za tým Motor Racing Group jsem letos na Dakaru startoval potřetí. Tehdy mě oslovili na doporučení, měl jsem dobré výsledky z enduro závodů a k tomu ty nejlepší předpoklady. V týmu máme i zahraničního jezdce Itala Jacopa Ceruttiho, ten ale musel letos kvůli zranění ve třetí etapě skončit. Startoval jsem ještě s kolegou čtyřkolkářem Kubienou, ale bohužel bloudil, nevydržela mu technika a musel odstoupit. Tým mi hodně pomáhá a jsem rád, že se na něj můžu spolehnout.

Chystáte se v nejbližší době na nějaké další závody? Třeba mistrovství České republiky?

Pomalu se otevírá endurová sezona a s ní i přípravy na příští Rallye Dakar. Největším závodem bude Merzouga rallye v Maroku, to je asi největší přípravný závod před samotným Dakarem, nejlépe dokáže závodníka připravit na tu atmosféru, která je na Rallye Dakar.

Dřív jsem jezdil v kategorii enduro různé závody, šestidenní i mistrovství, ale v tom už teď nevidím budoucnost. Věnuji se tedy zejména přípravě na Dakar.

Máte do budoucna nějaký vysněný cíl, kterého byste chtěl dosáhnout?

Asi to bude dojet Rallye Dakar do dvacátého místa.

Jak se během roku udržujete v kondici?

Jel jsem pětidenní závod Merzouga v Maroku a čtyři dny jsem trénoval v Norsku a to je vlastně vše. Celkem jsem se tedy trénoval deset dní. Sám jsem před závodem cvičil každý den pod vedením Lukáše Rejlka v jabloneckém Cardio fitness centru. Myslím, že mě připravil kvalitně a byl jsem ve formě.

Stíháte se vedle závodů a tréninků věnovat i jiným zálibám?

Vedle rallye pracuji v rodinné firmě. Po práci pak trénuji. Moc času mi tak nezbývá, protože se potřebuji pořádně připravit. Ale já vidím zábavu právě v tom trénování.