Nádraží ano. Monstra ale nechceme

Malá Skála - Dvě 180 metrů dlouhá nástupiště. Nasvícená, ozvučená ampliony. Kde? Na Malé Skále.

Malá Skála

Malá Skála Maloskalské nádraží takhle před hlavní turistickou sezónou působí ospalým dojmem. Přímo na perón dojde cestující buď stěží průchozí stezkou mezi křovím a plotem nádražní budovy, nebo tu musí obejít a na perón se vyšplhat po schodech. „Na průchod kolem plotu jsem si zvykla tak, že se těším. Ale místo stezky by tu mohl být bezbariérový chodník," ukazuje třiapadesátiletá Milena z Malé Skály.

V létě loňského roku společnost Správa železniční dopravní cesty jako nový majitel nádražních budov přišla s projektem přestavby a modernizace. Podle projektu maloskalské nádraží zamíří více k centru obce. Nástupiště mají být 180 metrů dlouhá, zakrytá, v noci osvětlená, vybavená moderními bezpečnostními prvky. A podchodem.

„Na vlak jsme samozřejmě zvyklí. Ale teď by nám před domem měly znít amplióny a přes celou noc svítit světla. Podchod? Co to je za blbost? Nechápu, že neopraví staré nádraží," kroutí hlavou starší muž z okna domu nedaleko plánovaného nástupiště.

Mezi obcí a Správou začala dohadovací řízení. Ta se táhnou dodnes. A jasno není. „Požadujeme opravit stávající nádraží a nechceme v obci podchod, i když to je zřejmě nejbezpečnější příchod k nástupištím. Do obce velikosti Malé Skály se ale nehodí. Z dětských let si pamatuji pohodovou atmosféru nádraží, kterou mu dodávaly rozkvetlé truhlíky, natřené ploty, poseká tráva i čistá dlažba. V souvislosti s „péčí" o stávající nádražní budovu a přilehlé prostranství mě děsí představa, jak by podchod brzy vypadal," sdělil Michal Rezler, starosta Malé Skály.

Správa výtky obce chápe, zároveň ale nechce přijít o peníze vložené do původního projektu. Navíc Správa musí opravit zabezpečovací zařízení stanice.

Nutná je i oprava kolejiště a nástupišť. „Přínosem stavby bude zrychlení vlaků a zkrácení intervalů, tedy zajištění spolehlivého provozu, zvýšení bezpečnosti, zlepšení parametrů železničního svršku a spodku," vypočítala Kateřina Šubová, mluvčí SŽDC. Obci vadí i to, že Správa neví, co se stávající budovou nádraží.

„V případě posunu nástupišť a stavby podchodu bychom nepřistoupili k rekonstrukci, pro objekt by nebylo využití a zvažovali bychom další postup. Pokud by došlo ke změně a opravě nástupišť ve stávající poloze, jsme připraveni na rekonstrukci za zhruba 15 20 milionů korun," poznamenala Kateřina Šubová.

Vedení obce zklamal i postoj odboru životního prostředí k plánované stavbě. Při pořizování nového územního plánu obce Malá Skála vyřadil některé pozemky, které se měly změnit na stavební, na základě vlivu na krajinný ráz. „Přitom se jednalo o změny, které bezprostředně navazují na stávající zástavbu rodinných domů, a se kterými souhlasili všichni zastupitelé. V tomto případě nikdo vliv unifikovaných zastřešených nástupišť s použitím vlnitých plechů nezkoumal," sdělil Michal Rezler.

Jak se zdá, neoblomný postoj vedení obce má šanci na přepracování projektu, alespoň v bodech. „Názor vedení a obyvatel obce je pro nás důležitý. Nelze tedy vyloučit i přehodnocení projektovaného podchodu," potvrdila mluvčí SŽDC.

Celkové náklady stavby jsou cca 185 milionů korun, z toho podchod činí 12 milionů korun, tedy přibližně 7 procent celkových nákladů. Náklady zahrnují nejen vlastní stanici, ale i práce v sousedních mezistaničních úsecích.