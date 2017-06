Lůžka na ortopedii jablonecké nemocnice zůstanou v létě prázdná

Jablonec n. N. - Větší část července bude zavřena také ortopedická ambulance a ORL.

Nemocnice Jablonec n. N.Foto: Deník/ Martin Bergman

Kvůli modernizaci bude v Nemocnici Jablonec n. N. po celé léto uzavřeno lůžkové oddělení ortopedie. Od 3. do 21. července bude uzavřena také ortopedická ambulance, zástup je v případě neodkladné potřeby domluven s ortopedy na poliklinice v Poštovní ulici.

„S ohledem na stavební úpravy v pavilonu A bude třeba uzavřít lůžkovou část ORL od 3. do 24. července. Provoz ambulance bude zajištěn v náhradních prostorách,“ informovala tisková mluvčí Petra Hybnerová.

Tyto stavební práce zasáhnou vchod do pavilonu A, ve kterém se nachází právě oddělení ortopedie a ORL a pacienti tam přecházejí do pavilonu onkologie. „Je třeba počítat s tím, že v některém letním období bude tento vchod zcela uzavřen a pro vstup do nemocnice je třeba využít ostatních vchodů,“ doplnil informace vedoucí provozního odboru Daniel Maděra.

Dovolené ovlivní ambulance

Během léta bude omezen z důvodu čerpání letních dovolených provoz některých ambulancí. Konkrétní informace jsou průběžně zveřejňovány na webu nemocnice nemjbc.cz.

Standardně je v nemocnici v provozu pohotovostní služba pro dospělé i děti a nemocniční lékárna. Pokladna je od července do konce srpna otevřena ve všední dny od 7 do 14:30 hodin.