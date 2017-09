Nezná Ťoka, ale dělal by to líp

Liberecký kraj – Hned dvě debaty s občany stihli ve čtvrtek kandidáti na nové poslance za Liberecký kraj. Zatímco v Hrádku se debata točila výlučně kolem Turówa, v Liberci zajímala lidi i celostátní témata. Silnice, daňové ráje a zdravotnictví.

Právě doprava a zdraví jsou podle průzkumu Deníku témata, která nejvíc pálí obyvatele Libereckého kraje. A právě stav silnic odstartoval zhruba hodinovou debatu na toto jediné téma. Nikdo ze sálu kina, které zachránila hrstka mladých Liberečanů, neodešel. S výjimkou bývalého primátora Jiřího Kittnera, jemuž se diskuze nezdála na úrovni. Zato postupně přibývali další debatující. Mladí i staří. Menšina těch, kteří nechtějí svůj hlas promarnit tím, že je k výběru kandidáta povede jen poutavá fotka, silné výroky nebo prostě jen sympatie.

Z odpovědí většiny lídrů si lidé rychle udělali obrázek, že za debatní stůl zasedli lidé, kteří by problémy dokázali řešit se zkušeností v komunální politice (Marek Pieter STAN, Horáček TOP 09, Beitl ODS) i parlamentu (Marksová ČSSD, Hnyková za Úsvit, Mackovík KSČM). Úplnými nováčky byli lídři Zelených (Nováková), Pirátů (Kolek) a hnutí ANO (Bláha). První dva jmenovaní působili mezi ostřílenými politiky trochu nevýrazně.

Ale jen zdánlivě. Brzy bylo patrné, že své názory dokážou dobře hájit a kompromisy jsou jim dosud cizí. „Vy byste zrušil základní občanské právo?“ zareagovala právnička Věra Nováková na argument Petra Beitla, který by třeba zrychlil přípravu projektů na nové silnice „redukcí počtu organizací, které připomínkují stavby“.

BABIŠŮV MUŽ

Jako pověstný slon v porcelánu si v debatě počínal první Babišův muž v kraji dosud respektovaný majitel sítě pekařství Jiří Bláha. Jeho odpovědi na konkrétní otázky, které od něj vyžadoval moderátor i debatující občané, jasně prokázaly, že schopný živnostník ještě nemusí být kvalifikací pro politika se zodpovědností spolurozhodovat o zákonech, které budou mít dlouhodobý vliv na naše životy. Jeho znalosti byly žalostné.

Co nahrávka, to promarněný smeč. Například, když se pustil do kritiky stavu dálnic i rozkopaných silnic v Liberci a předražených zakázek. „Vy jste zřejmě zapomněl, že ŘSD řídí váš ministr. Že ANO má státní zakázky předražené o 30 procent a že Liberec řídí primátor, kterého dosadilo právě ANO,“ upozornil muž v publiku. „Znamená to, že nejste spokojen s prací svého ministra?“ doplnil otázkou. Teprve po opakované výzvě, aby přestal omílat naučené věty a jasně odpověděl, Jiří Bláha řekl: „Neznám práci ministra Ťoka.“ „Neví, jak to dělá Ťok, ale chce to dělat jinak,“ glosoval hlas z publika.

Mimo hřiště byl Jiří Bláha i v otázce zdravotnictví. Zatímco většina kandidátů se v otázce dostupnosti poměrně snadno shodla, že mladé lékaře za dosluhující pediatry, praktiky a zubaře už dneska obce nenalákají na byt, ale že je třeba investovat například do drahého vybavení, Jiří Bláha by sjednotil všechno zdravotnictví, aby fungovalo podle jednoho principu. „Nejspíš pod jednou firmou,“ zazněla poznámka z publika. „Zdravotnictví musí řídit odborníci,“ nedal se Bláha a argumentoval informací, kterou mu poskytl člen dozorčí rady českolipské nemocnice majitel pivovaru…

Debata trvala dlouhé dvě hodiny, ale i poté se řada lidí snažila od politiků získat jejich názor a sdělit jim ten svůj. „Překvapilo mě, jak se politici v zásadních věcech shodli,“ zhodnotil mladý muž, který se představil jako strojní inženýr. „Nejvíc mě zaujaly argumenty Pieter a Mackovík. Škoda, že už z principu spolu nemohou spolupracovat,“ pronesl na odchodu.