Noční můra Vánoc: petardy

Liberecký kraj - Vadí vám všudypřítomné dělbuchy a petardy, kterými si děti a omladina krátí čas do Vánoc? Pak vám nezbude nic jiného, než se s tím smířit.

K Silvestru a Novému roku petardy a ohňostroje podle mínění některých lidí patří. Jiné ale podobné atrakce obtěžují.Foto: René Rámiš

Dřív se ozývaly na Silvestra. Dnes už od Mikuláše. „Dělbuchy? U nás na sídlišti je už teď rachot každý večer," potvrzuje třeba mluvčí krajské záchranky, Lenka Moravcová. Jenže, kde není žalobce, není soudce. Na zvýšený hluk se totiž ve většině měst nevztahuje přes den žádná vyhláška. Pouze zákon o nočním klidu. Na jeho dodržování by měli dohlížet městští strážníci, ovšem pouze tehdy, když dostanou podnět. „Hlídky se s tím běžně nesetkávají, uniforma je už z dálky vidět, tak si dá každý pozor, reagujeme tedy na podněty od lidí, ale i tak je těžké někoho postihnout," vysvětlila mluvčí Městské policie v Liberci Daniela Bušková.

Její slova potvrdil i zástupce Městské policie v České Lípě Antonín Doležal. „Většinou jde o děti a ty po našem příjezdu utečou. V minulosti jsme ale pár případů řešili. Buď blokovou pokutou, nebo odebráním pyrotechniky," popsal.

ČESKÁ LÍPA SE VYHLÁŠKY NEBOJÍ

Česká Lípa je jedním z mála měst, kde přistoupili ke striktnímu zákazu používat zábavní pyrotechniku v ulicích města i během dne. „Umožňuje to vyhláška o veřejném pořádku, která zakazuje používání pyrotechniky v zastavěném prostoru města. Výjimkou je pouze Silvestr a program při rozsvěcení vánočního stromu," doplnil Doležal. Za rušení hrozí lidem bloková pokuta, tou strážníci postihují i prodejce, kteří prodávají „těžší tonáž" pyrotechniky povolenou od 18 let běžně dětem.

K zákazu používání pyrotechniky s výjimkou oslav konce roku se odvažoval i Liberec, nakonec se ale neodvážil. Magistrát zastavil přípravy vyhlášky, která by stejně jako Česká Lípa užívání pyrotechniky v zastavěných částech města omezila. Zdůvodnění? Podle technického náměstka primátora Tomáše Kysely je totiž dohled nad jejím dodržováním složitý a vymáhání by znamenalo personální navýšení městské policie (!). Problém chce řešit osvětou ve školách nebo prostřednicím městského zpravodaje.

Ke speciální vyhlášce, která by hluk z pyrotechniky v ulicích limitoval, nepřistoupili ani v druhém největším městě kraje v Jablonci nad Nisou. A to i přesto, že nad rozhlednou Petřín se blýská jako nad Tatrami, a zdaleka nejen na Silvestra. Potvrdila to i mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová. „Počet hlášených případů paradoxně nenarůstá před Vánocemi, ale během celého roku," řekla.

Pokud produkce neskončí před 22. hodinou, může policie udělit pokutu až ve výši pět tisíc korun, v přestupkovém řízení dokonce až deset tisíc.

Vyhlášku omezující užívání pyrotechniky nevydal ani Turnov. Podle mluvčí úřadu Anny Šupíkové už sice na radnici několik podnětů od lidí přišlo, ale dosud to neřešilo žádné zastupitelstvo.

Kvůli rušení nočního klidu ale Turnov například nepořádá ani tradiční půlnoční ohňostroj. „Přesunuli jsme ho na odpoledne Nového roku a z oslav se tak stala spíš společenská záležitost," uzavřela mluvčí.