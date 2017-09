Noví prvňáci získají originální památku pro své blízké

Jablonec n. Nisou – Se začátkem školního roku přichází také ojedinělý projekt Deníku určený pro všechny základní školy, Naši Prvňáci.

Projekt spočívá v pořízení třídních fotografií nových prvňáčků a jejich prezentaci v Jabloneckém deníku. V rámci seriálu nových školáků se vám 13. září jako první představí žáci ze Základní školy Mříčná na Semilsku. „Prvňáčků k nám letos nastoupilo osm, jsme malotřídní škola. Projekt se mi moc líbí“, říká ředitelka školy Jiřina Kosová. Na Jablonecku a Semilsku se do projektu Naši prvňáci může zapojit téměř devadesát základních škol. Snímky všech prvních tříd budeme postupně publikovat v tištěné formě Jabloneckého deníku, a to každou středu až do pololetního vysvědčení. Na konci ledna potom vyjde lokální příloha Naši prvňáci, ve které budou otištěny všechny vyfotografované snímky za okresy Jablonec nad Nisou a Semily. Projekt má ambice stát se stejně oblíbeným a úspěšným, jako jsou stávající projekty Naše miminka a Koledy zpívané na náměstí. „Nápad je to zajímavý, ale máme jen jednoho prvňáčka, takže se asi nezapojíme“, vysvětluje Rita Rozkovcová, ředitelka ZŠ Kamenná v Jablonci nad Nisou. Do všech základních škol letos nastoupilo 108 tisíc dětí, což je méně než v loňském roce. V Libereckém kraji přivítaly školy 4 700 nových žáků.