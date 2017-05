Olympijský vítěz v pětiboji David Svoboda rozdával podpisy jako o život

Jablonec n. N. /FOTO, ROZHOVOR/ - Na Jablonecku je spousta dobrých sportovců, a nejen těch zimních, řekl host v rozhovoru pro Deníku.

K velké události, která na jedné straně udělala mnohým lidem radost, na straně druhé vyvolala rozpaky a na straně třetí i velmi negativní ohlasy, patří otevření Obchodního centra Central v Jablonci. Pomiňme celek jako takový. Každý z obchodníků se snažil představit o otvíracím víkendu v co nejlepším světle. Prodejna se sportovním zbožím Intersport vsadila na zvučné jméno. A zamířila vysoko. Pozvala si zlatého olympijského pětibojaře Davida Svobodu. Byl mírně překvapen, jak sportovní okres Jablonecko je.

Intersport je vaším exkluzivním „krejčím“ od mládí?

Respektive od mládí se oblékám i v něm. Má bohatou nabídku širokého sortimentu sportovního vybavení, což je můj obor. Tak jsem s takového sentimentu přijel na slavnostní otevření a potěšit sběratele podpisů a děti fotografiemi s autogramem. Dohodli jsme se na jednorázové spolupráci a pro všechny strany je to dobré.

Olympionik, a ještě k tomu zlatý, je prostě VIP. Moderní pětiboj je letní disciplína, ale víte, že jen z Jablonecka bylo 36 procent sportovců ve výpravě na zimních hrách v Soči?

Tak to jsem nevěděl, ale ani mne to moc nepřekvapuje. Tady je spousta dobrých sportovců a nejen těch zimních.

A jak jste na tom se zimními sporty vy?

Úplně obyčejně. Číslo jedna je pro mne běžecké lyžování, které každoročně absolvuji přes zimu v rámci přípravy. Když je čas a chuť, tak si občas s kamarády zahraju hokej, ale to tak jednou za rok na Silvestra. Tím zimní sporty u mne asi končí. Když jsem byl malý, chodil jsem s bráchou do přípravky na krasobruslení. Naučili jsme se dobře bruslit, ale když se tam začaly objevovat estetické prvky, tak jsme toho nechali. To nebylo tak úplně pro nás.

Zmínil jste běžky. Co tratě v Jizerkách? Znáte je?

Jsem tu každý rok už od dvanácti let. Tedy nejen Jizerky, ale všechny naše hory mám projety.

Jste pětibojař, ale řekněte, je vám některá z pěti disciplín bližší?

Já už žádné disciplíně nenadržuji. Musím být spravedlivý.

Před vámi je léto sezona. Co je pro vás TOP program, kde chcete nejvíce zabodovat?

V červenci mne čeká Mistrovství Evropy v běloruském Minsku a v druhé polovině srpna pak Mistrovství světa v Káhiře. To jsou tradičně dva největší vrcholy sezony. Doufám, že se kvalifikuji do finále světového poháru na konci června, kde bych se chtěl pokusit o hezký výsledek. To jsou ty největší letošní akce.

Příprava na další olympiádu? Touha po zopakování úspěchu?

Olympiáda je hodně daleko. Chovám se tak, jako že každá sezona bude ta poslední. Chtěl bych si vytvořit takovou pozici, aby ode mne neočekávalo už nyní, že na další olympiádě budu startovat. Když to tak dopadne, tak to tak dopadne. Když ne a dám v životě prioritu něčemu jinému, tak to také bude v pořádku. Nechám sám sebe překvapit.