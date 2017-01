Operační důstojník rozmluvil sebevraždu

Jablonec n. N. - „Já mám problém, omlouvám se," roztřeseným hlasem zavolal na linku tísňového volání Policie ČR. Stalo se tak v úterý několik minut před půl třetí ráno.

Operační důstojník - ilustrační snímekFoto: Deník

Operační důstojník neztratil hlavu a začal s mladíkem hovořit.

„Já si chci ublížit a nemám na to odvahu. Mám tady otevřený okno," pokračoval mladý muž. Volal z jednoho z vysokých jabloneckých panelových domů.

Volajícím byl sedmadvacetiletý mladík, který se ocitl v nepříznivé životní situaci zřejmě kvůli rozchodu s partnerkou. Zprávu o úmyslu ukončit svůj život rozeslal mladý muž svým známým prostřednictvím sociální sítě.

„I přesto, že byl zoufalý, našel ještě sílu k tomu, aby zavolal na linku tísňového volání a svůj úmysl sdělil i policistovi na druhé straně telefonu," přiblížila Vlasta Suchánková, policejní mluvčí.

Policista se snažil zjistit informace, kde se mladý muž nachází, aby za ním mohl vyslat hlídky, které by mu pomohly přímo na místě. S mladíkem byl ve spojení téměř čtrnáct minut, během kterých se snažil zjistit, jaký má problém a co ho trápí. „Jeho snahou bylo udržet muže na telefonu do doby, než na místo dorazí policejní hlídky. Ty pak s mužem rovněž navázaly kontakt a mladík s nimi spolupracoval," doplnila Vlasta Suchánková.

Připraveni byli i zdravotníci, kteří mladého muže převezli do Krajské nemocnice Liberec a předali do lékařské péče. Je to jeden z dalších případů, který skončil bez jakýchkoliv následků na zdraví.

Mladý muž od svého záměru skočit z okna bytu v osmém patře upustil.