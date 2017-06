Pelta je na svobodě. Bývalého šéfa českého fotbalu propustil soud

Brno - Někdejší předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta po více než měsíci opustil brněnskou vazební věznici. Pražský městský soud vyhověl jeho stížnosti. Pelta čelí obvinění z podvodů s dotacemi pro sport.

"Mohu potvrdit, že příkaz k okamžitému propuštění věznice v Brně přijala," uvedl pro server Aktuálně.cz mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová.

Dvaapadesátiletý Pelta už v pátek zaslal po svém advokátovi z vazby rezignaci na post šéfa FAČR, který vedl od roku 2011. Páteční valná hromada měla zvolit nového šéfa českého fotbalu, ovšem jednání skončilo patem.

Do mimořádné valné hromady, která by se měla uskutečnit do konce roku, nadále povedou FAČR současní místopředsedové Zdeněk Zlámal a Roman Berbr.

Pelta je spolu s náměstkyní ministryně školství Simonou Kratochvílovou a bývalým šéfem ministerského odboru Zdeňkem Břízou stíhán kvůli podezření ze zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Obvinění čelí i FAČR.

V návaznosti na kauzu rezignovala i ministryně školství Kateřina Valachová.