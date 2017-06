Pelta byl za fotbalisty, na jednání jabloneckých zastupitelů ne

Jablonec n. N. - Miroslav Pelta navštívil zahájení sezony FK Jablonec, na zastupitelstvo nepřišel.

Miroslav Pelta. Foto: DENÍK/ Miroslav Bergman

I přes složitou situaci kolem své osoby kvůli obvinění z čachry s dotacemi z ministerstva školství si Miroslav Pelta našel čas na setkání s fotbalisty svého FK Jablonec. „Majitel klubu byl na startu přípravy v kabině a všechny hráče uklidnil, že klub je zajištěn,“ sdělil trenér Zdeněk Klucký.

„V pondělí byl za námi, měl spíš takový dvacetiminutový monolog. Bylo to dobré, uklidňující a bylo tam hodně srandy. Cítil jsem z toho velkou chuť a odhodlání. Co tam padlo, zůstane v kabině, ale prý na nás bude ještě tvrdší, chce po nás, abychom tomu dávali ještě víc než předtím. My můžeme dělat svou práci a být v klidu,“ doplnil stoper Luděk Pernica.

Ve čtvrtek 22. června se konalo další zasedání jabloneckých zastupitelů, mezi něž patří i Miroslav Pelta. Tam nicméně nedorazil. Podle některých zastupitelů by už ale neměl spolurozhodovat o chodu města. „Město jako takové to poškozuje. Na druhou stranu je tu presumpce neviny, tedy doufám, že případ orgány dotáhnou do konce,“ poznamenal opoziční zastupitel Jakub Macek. „Myslel jsem si už dříve, že by neměl být pan Pelta zastupitelem. Politika by měla být postavena na myšlenkách a ne organizování penězovodů,“ dotkl se Vladimír Opatrný schopností Miroslava Pelty sehnat peníze na cokoli.

Smířlivější je Jindřich Berounský. „Na jednu stranu máme rovinu etickou, podle níž by rozhodovat neměl. Ale měla by se ctít presumpce neviny. Navíc dnes není problém kohokoli z čehokoli obvinit. Může se to stát úplně každému," řekl.