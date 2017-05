Vorel: Pokud by se s Mírou Peltou něco stalo, tak je v Jablonci po fotbale

Jablonec, Ústecký kraj /FOTO/ - Policie od středečního rána zasahuje v sídle Fotbalové asociace České republiky (FAČR), na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy i na dalších místech včetně Jablonce. Patrně hledá důkazy o zneužití dotací.

Co na hodně čerstvé a zatím nekompletní informace říkají lidi "od fotbalu" na severu Čech?

„Boží mlýny melou. Asi každý tuší, jak to v dnešním fotbale vypadá. Na každého, kdo provádí nějaké lotroviny, jednou dojde," usmíval se Roman Löffler, vedoucí družstva Hostovic, hrající 1.B třídu v Ústeckém kraji.

„Stejně se z toho zase vyseká a ještě bude dělat ublíženého," říká fotbalový fanoušek Honza Veselý z Ústí nad Labem.

Majitel FC Slovan, Ludvík Karl, nechtěl informaci o zadržení Pelty ani uvěřit. "Věřím ale, že se to všechno vysvětlí a žádné podezření se nepotvrdí. Rád bych, aby to nemělo dopad na nadcházející prvoligové derby mezi Libercem a Jabloncem. Aby to neovlivnilo atmosféru a fanoušci přišli fandit," uvedl Karl.

„Právě to čtu na internetu, je to pro mě překvapení. Víc o tom ale nevím, nezlobte se," řekl Petr Heidenreich, výkonný ředitel FK Ústí nad Labem a zároveň místopředseda LFA, která řídí profesionální soutěže v Česku.

„Ráno jsem se probudil a psali mi kamarádi a známí, jestli nevím, co se děje. Nevím. Jsem služebně pryč a čerpám z internetu a televize," nechal se slyšet předseda představenstva FK Ústí Libor Zajíček.

"Ve fotbale není dle mého nic čisté, takže mě asi nic nepřekvapí. Vzpomínám si ještě na kauzu z roku 2014. Je to předseda FAČR a tváří se, že se ho korupce vůbec netýká, přestože asi každý ví, jak to chodí. Podezřelé jsou například výsledky zápasu s Příbramí v loňském roce. Dle mého byla reméza domluvená. Jako bývalý rozhodčí vím, že úplatky jsou všude. V lize pak jde spíše o klientelismus, což je z mého hlediska také špatně," uvedl Filip Trdla z Jablonce nad Nisou, bývalý rozhodčí.

Jablonecký primátor: zatím bez komentáře

"Na základě informací, které jsou k dispozici, nehodlám rozhodně vydávat komentáře," uvedl primátor Jablonce, Petr Beitl. Miroslav Pelta je totiž nejen majitelem zdejšího fotbalového klubu, ale také jabloneckým zastupitelem zvoleným za ODS.

"Nic konkrétního o tom nevím, a proto se k této věci v tuto chvíli nemohu relevantně vyjádřit," říká Karel Fischer, předseda VV OFS Česká Lípa.

Obrovský: Nelíbí se mi přerozdělování peněz

"Pan Pelta je sice šéfem Libereckého krajského fotbalového svazu, ale my jsme s ním nikdy o ničem nejednali. Za sebe mohu říct, že způsob přerozdělování peněz fotbalovým oddílům z dotací se mi dlouhodobě nelíbí, protože je to nastavené tak, že klub, který nemá svůj majetek, tak nemá šanci, aby nějaké peníze od svazu získal, což je i náš případ," vysvětluje Jiří Obrovský, sekretář FC Nový Bor.

"Přiznám se, že jsem tuto informaci získal dnes jen po telefonu od známého, tudíž se k této dosti nepříjemné záležitosti nemohu vyjádřit. S panem Peltou jsme se osobně setkávali při jednáních na svazu, ale naposledy to bylo na podzim, kdy u nás hrálo Mšeno, za které nastupuje jeho syn Adam," říká Jiří Löffelmann, sekretář SK Skalice u Č. Lípy, člen Revizní a odvolací komise LKFS.

Čeká se na přesnější informace

"Ohledně zatčení jsem četl pár článků, ale to jsou jen střípky. Jsme v očekávání, co bude dál. Jestli to vše bude mít dopad směrem z ministerstva školství přes FAČR k nám, k výkonnostnímu fotbalu. Zatím není k čemu se vyjadřovat," míní Roman Janáček, předseda Tatranu Bílý Kostel.

"Nic zatím konkrétního nevím, tak se k tomu nemůžu ještě vyjádřit. To, že je někdo zadržený, to bych zatím neplašil. Žádné informace, žádný názor. To ještě nic neznamená," zachovává klid Jaroslav Hrabák, jablonecký fotbalový expert.

"Myslím si, že je to politická hra, ve které se Mirek Pelta svezl. Myslím, že se jedná o věci, které byly už za Chládka. Ale je tady ještě prodej stadionu Rošického. Ze sportoviště se může stát developerský projekt. Stadion je teď na prodej. V každém případě pro Jablonec je to problém. Pokud by se s Mírou něco stalo, tak je v Jablonci po fotbale a nejen po fotbale. Pomohl spoustě klubů. Dobrá zpráva to není. Ale myslím, že on dobře ví, co a jak je třeba si ověřit si právně i jinak," míní Josef Vorel, majitel hotelu Břízky.

"Dostal jsem kolem toho jen jednu sms a zatím nemám víc informací, takže to nemůžu komentovat. Cesta k dotacím je složitá, hlavně co se týče administrativy. My spolupracujeme s Libereckým krajem, několikrát jsme žádali, a to se musí. Kdo nežádá, nic nedělá, ten nic nezíská," ví Miroslav Princ, předseda TJ Sokol Zásada.

Bez dotací není sportu, vědí v Jablonci

"Vím o tom, ale když nevím podrobnosti, tak těžko se k tomu vyjadřovat. Hned mě ale napadlo, jak to dopadne s olympijským parkem - Miroslav Pelta je místopředseda Českého olympijského výboru. Takže to může být pro Jablonec také ohrožené. Ale možná, že už o tom rozhodli, zatím nic ale nevím," říká Miloš Morávek, bývalý sáňkařský reprezentant, „otec" přírodní sáňkařské dráhy na Smržovce

"Pan Pelta je člověk, který dovede dát lidi dohromady. Jablonci jako městu a sportu pomohl. Věřím, že se všechno vyjasní v jeho prospěch. Dotace se rozdělují v celém světě, bez nich by sport nemohl být," komentoval Jindra Zeman, trenér sáňkařské reprezentace a bývalý olympionik.

Policie je na stadionu FK Jablonec

Mluvčí klubu: Zaměstnanci byli nuceni některé kanceláře vyklidit

V aktuální razii policie na pražském Strahově v sídle Fotbalové asociace ČR (FAČR) a na dalších místech České republiky dominuje i jablonecký fotbalový stadion na Střelnici.

Od ranních hodin je tam přítomna policie. „Od rána zasahuje na našem stadionu policie s tím, že zapečetila některé kanceláře," uvedl Štěpán Hanuš, tiskový mluvčí jabloneckého fotbalového klubu, a dodává, že zaměstnanci byli nuceni kanceláře vyklidit. O které kanceláře se jedná, mluvčí blíže nespecifikoval. „V tuto chvíli ke kancelářím nemáme přístup. Ani nemohu nějak okomentovat, zda byly odvezeny nějaké věci." Podle Štěpána Hanuše však v jabloneckém klubu nebyl nikdo vyslýchán.

Akce podle všeho souvisí s ranní návštěvou policie v FAČR. „Důvody zásahu nám prakticky nebyly sděleny, můžeme se tedy pouze domnívat, že se jedná o stejnou záležitost jako v Praze a na dalších místech," sdělil Štěpán Hanuš.

V současnosti je policie v objektu stále přítomna. Dle Hanuše se tam střídavě pohybují příslušníci policie a nadále hlídají prostor kanceláří uvnitř budovy klubu. „Bližší informace nemáme. Zatím nejsme obeznámeni ani s tím, kdy bude kancelář znovu zpřístupněna," řekl mluvčí FK Jablonec.

Miroslav Pelta je majitelem jabloneckého klubu

Miroslava Peltu pojí s jabloneckých klubem úzké pouto, je totiž jeho majitelem. „Dle mých informací je v současné chvíli Miroslav Pelta majitelem jabloneckého fotbalového klubu. Fotbalová asociace vydala zprávu, že byl pan Pelta zadržen," prozradil Hanuš.

Jablonecké fotbalisty čeká v nejbližších dnech důležitý zápas, na ten by dnešní razie neměla mít vliv. „Chtěl bych zdůraznit, že jsme si jisti, že tato akce se netýká našeho klubu. Chtěl bych tedy uklidnit fanoušky i samotné hráče před důležitým sobotním utkáním," komentoval mluvčí FK Jablonec. V sobotu se FK Jablonec utká s plzeňským týmem v ligovém utkání. „Snažíme se dál pracovat a připravovat se na tento důležitý zápas. Věřím, že nebude nijak poznamenán dnešním zákrokem. Doufáme, že zítra bude již vše vysvětleno a my se vrátíme do běžného režimu," dodal Hanuš.