Pelta a Kratochvílová zůstanou ve vazbě

Praha, Jablonec n. N. - /GALERIE/ Miroslava Peltu poslal soud pro Prahu 1 do vazby. Již dopoledne poslal do vazby dosavadní náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou. Oba jsou obviněni v souvislosti s ministerskými dotačními programy pro sport.

„Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?" Pamatujete na dnes již legendární divadelní přepis korupční aféry v českém fotbale? Psal se rok 2003.

DOTACE

O čtrnáct let později je tu podezření z čachrů s penězi znovu, byť ze zneužívání dotací z ministerstva školství. Ve vazbě je již bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová a Miroslav Pelta, šéf FAČR, jablonecký zastupitel za ODS a dosud úspěšný podnikatel. Poslal je tam Obvodní soud pro Prahu 1. „Soud konstatoval, že považuje trestní stíhání za důvodné," sdělil státní zástupce Ondřej Trčka.

Proti rozhodnutí může Pelta podat stížnost k pražskému městskému soudu. Vazba čeká i nyní již exnáměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou. „Simona Kratochvílová byla v souladu se služebním zákonem s účinností od pátku 5. května zproštěna výkonu služby a odvolána z pozice náměstkyně pro řízení sekce," sdělila Jarmila Balážová, mluvčí Ministerstva školství. V souvislosti s kauzou bylo během středy a čtvrtka zadrženo deset lidí, tři byli již propuštěni.

ŠOK ZAČAL VE STŘEDU

Už od středečního rána zasahovali detektivové v sídle Fotbalové asociace České republiky (FAČR), na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy i na dalších místech včetně Jablonce.

Oba se před návštěvou soudu podívali také na sever Čech. Podle informací Deníku kriminalisté z ústecké expozitury Národní centrály rganizovaného zločinu (NCOZ) vyslýchali Miroslava Peltu, rodáka z Varnsdorfu, už ve čtvrtek. Noc pak měl údajně fotbalový boss strávit ve vazbě v Litoměřicích. Ve čtvrtek se měl před teplickými kriminalisty zpovídat i předseda České unie sportu Pavel Jansta. Včera dopoledne se pak ústecká expozitura zaměřila na náměstkyni Kratochvílovou, kterou následně odvezli kriminalisté k soudu do Prahy. Při rozsáhlé razii zadržela policie celkem deset lidí, někteří už byli propuštěni. Kriminalisté shromažďovali důkazy na řadě míst včetně Peltova domu v Jablonci nad Nisou. Zasahovali rovněž na tamním stadionu.

Kauza zřejmě souvisí s přestavbou stadionu Přátelství (nejmenší v komplexu strahovských stadionů). Kvůli ní si v roce 2014 směnily pražský magistrát, Janstova ČUS a Peltova fotbalová asociace pozemky a stavby na Strahově. Materiály si totiž vyšetřovatelé vyžádali také od pražských zastupitelů Karla Březiny (ČSSD) a Soni Fáberové. Pražského zastupitele detektivové odvedli. Vrchní státní zastupitelství zatím právní kvalifikaci skutků nespecifikovalo.

KOLIK HROZÍ?

Výše trestní sazby, která bude jednotlivým obviněným hrozit, záleží mimo jiné na výši způsobené škody. Za zneužití pravomoci stanoví trestní zákoník základní sazbu jednoho až pěti let let vězení, s vyšší škodou či prospěchem se ale sazba může zvýšit na pět až 12 let. Za sjednání výhody hrozí půl roku až tři roky odnětí svobody, úřední osoby, které si za výhodu nechají slíbit majetkový nebo jiný prospěch, však soud může potrestat až deseti lety za mřížemi. Za porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou velkého rozsahu lze uložit dva až osm let vězení.

Fotbalový boss Pelta měl domlouvat s úředníky, jak nakládat s dotacemi

Domluvili se, koho podpoří?

Ve skandálu, jaký nemá v historii českého fotbalu a sportu obecně obdoby, jde údajně o manipulace s dotacemi, přesněji o domlouvání jejich přidělení. Vyplývá to z dokumentů, které mají k dispozici Seznam Zprávy. Dít se tak mělo ve spolupráci s dalším obviněným, bývalým šéfem odboru sportu ministerstva školství Zdeňkem Břízou. Interní informace měly nestandardně putovat i k šéfovi České unie sportu Miroslavu Janstovi. Ten ale obviněn nebyl.

Situaci shrnul Bronislav Šerák, advokát Miroslava Pelty: "Klient byl obviněn ze zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Těchto trestných činů se měl dopustit ve formě návodu, měl ty dva úředníky, zaměstnance ministerstva školství, navádět, jak nakládat s dotacemi. A ti měli na základě požadavků od klienta ovlivňovat proces rozdělení finanční podpory pro sport," řekl ČTK. "Klient si je absolutně jist, že se ničeho protiprávního nedopustil. Vypovídal, vyčerpávajícím způsobem odpovídal na všechny otázky, všechno vysvětlil. Nemá co skrývat. Necítí se vinen, nemá obavy," dodal pro agenturu Bronislav Šerák.

Obvinění podle dostupných informací rozhodně nehovoří o uplácení při rozdělování dotací.

Podle zpravodajství Seznam.cz disponuje policie nahrávkami telefonních hovorů. Mezi Peltou a Kratochvílovou mělo docházet k domluvě, které žádosti o dotace podpořit.

FOTBALOVÁ AFÉRA PODRUHÉ Pelta byl před více než 10 lety vyšetřovaný pro podezření z uplácení. Policejní odposlechy z roku 2004 zaznamenaly rozhovor šéfa pražské Viktorie Žižkov Ivana Horníka a právě Miroslava Pelty, který tehdy působil jako ředitel Sparty. Pelta se rozčiloval, že za úspěchy Sparty nestojí trenér Jiří Kotrba, ale skutečnost, že „zápasy byly cinknuté. "Kriminalistům následně vysvětloval, že slovo „cinknuté" myslel v nadsázce. „To slovo bylo proneseno nadneseně ve vztahu ke svému kolegovi z branže, nemyslel jsem tím, že by byly zápasy uplácené," uvedl tehdy Pelta. Řízení policie nakonec zastavila. Vedle Fotbalové asociace ČR působí Pelta i v olympijském výboru a je zároveň též místopředsedou České unie sportu. „Nastalou situací se bude zabývat v pondělí na svém mimořádném zasedání výkonný výbor," uvedla asociace k aktuální aféře se sportovními dotacemi. Pelta kvůli vzetí do vazby zřejmě nebude moci v červnu znovu kandidovat na předsedu asociace. Dosud přitom neměl žádného protikandidáta.

JAKO MALÝ KLUK

Pelta začal s fotbalem v šesti letech, kdy hrál v TJ Krásná Lípa. Z ní následně přešel do žákovského týmu Slovanu Varnsdorf. „Když jsem hrál za áčko, tak Pelta chytal za varnsdorfský dorost. Několikrát jsem se s ním setkal, říkal mi, že se na nás chodili dívat," říká bývalý jiřetínský starosta a obránce Varnsdorfu Josef Zoser.