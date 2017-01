Peníze na silnice? Neví se kde, jak a kdy ...

Liberecký kraj - Asociace krajů chce od státu peníze na údržbu silnic II. a III. třídy.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.Foto: archiv Martina Půty

Téměř všichni na ně nadávají. Díry, propadlé krajnice, záplata vedle záplaty. Silnice druhé a hlavně pak třetí třídy jsou od roku 2001 ve správě krajů. Jenže jako u řady jiných věcí kraje silnice dostaly do vínku, ovšem bez finanční pomoci. A už tehdy bylo zadlužení u bývalých okresek v řádu miliard.

„Představa, že kraje samy zvládnou opravy těchto silnic ze svých rozpočtů, je hodně naivní," říká hejtman Martin Půta.

Konkrétně Liberecký kraj má ve své správě 1.591,5 km silnic III. třídy a 487 km silnic II. třídy. A nejde jen o vlastní vozovky, ale také o mosty, podjezdy a propustky.

Asociace krajů proto žádá ministerstvo dopravy o další peníze. Vloni ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) obdržely kraje na tyto silnice celkem tři miliardy díky úsporám ve státním rozpočtu. Letos to tak nadějně nevypadá.

„Předběžné výsledky hospodaření SFDI ukazují, že jsme vyčerpali z rozpočtu 98,2 % na dopravní stavby. Nějaké peníze nám tedy zbudou a určitě se s kraji o ně podělíme. Jaká částka to ale bude, rozhodne až v polovině února vláda," uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Panují tak obavy, že peněz přiteče méně než vloni.

„Je to o vůli vlády, pokud bude chtít, tak nám pomůže. Ekonomice se daří, státní rozpočet skončil s přebytkem, takže peníze stát má," okomentoval Půta.

ŠLECHTOVÁ HROZÍ

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová naopak kraje kritizuje, že dostatečně nečerpají peníze z evropských fondů (IROP) „Pokud máme nyní výzvu na využití 12 miliard a čerpání je 2 až 3 miliardy, tak je to nedostatečné. Velmi proto apeluji na hejtmany, aby čerpali peníze z operačních programů. Jsou to peníze pro ně, a pokud je nevyužijí, budeme prostředky přesouvat jinam," pohrozila Šlechtová.

Jenže programy IROPu jsou pro krajské silnice, které jsou napojeny na páteřní státní silnice. „Není to tak jednoduché. Vloni jsme splnily podmínky jen pro úsek v Jablonném, letos z IROPu budeme opravovat také jen dva nebo tři úseky. Je to i administrativně náročnější než u SFDI," oponuje Půta.

Například v roce 2015 podal kraj žádosti na opravu 14 úseků silnic za skoro 538 milionů Kč. Ve výsledku to ale znamená opravených jen necelých 40 km, tedy jako když do vody plivne.

Liberecký kraj teď proto zpracovává návrh novely, díky které by se část daní z pohonných hmot a maziv dávala do fondu na opravy krajských silnic. „Na konci ledna to předložím dopravní komisi Asociace krajů. Bylo by pro všechny dobré, kdyby část peněz byla takto pevně zafixovaná a kraje věděly, s čím mohou napevno počítat a nespoléhaly se jen na momentální rozpoložení parlamentu a vlády," dodal Půta.