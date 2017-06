Hrdinové nemusejí být jen lidé

Plavy /FOTOGALERIE/ - Hasiči denně nasazují své životy, při záchraně lidských životů jim ale mnohdy asistují pracovní psi, kteří vyčenichají každého. Ani já nejsem výjimkou.

Za čtyřnohými specialisty na záchranu ze sutin vyrážím do Plavů. Za asistence čtyř hasičů se ze mě stává figurant. “Právě figuranti jsou zásadní. Stále sháníme nové lidi, psi se musí učit hledat různé cizí osoby v neznámých prostorech,” vysvětluje mi Václav Vančura z tanvaldské stanice.

Před očima se ze zbytků budovy spouští turnovský hasič Pavel Málek i jeho retrívr Charlie, právě oni dva jsou průkopníci sutinového vyhledávání za účasti psa v našem kraji, jsou základními články kynologické záchranné skupiny při Hasičském záchranném sboru Libereckého kraje. Nedílná dvojice kynologa a psa tvoří funkční tým. Vytvoření takové jednotky je ale běh na dlouhou trať. Kolem mne se mihne fena Bella a během pár minut nachází a vyštěkává hasiče Adama Ondru, schovaného v sutinách.

Vztah k psovi je nezbytný

“Každý, kdo se této práci chce věnovat, by měl mít vztah k psovi. Je to celoživotní práce, výcvik trvá i čtyři roky a v podstatě nikdy nekončí. Mému Harrymu jsou čtyři a teprve se připravuje na zkoušky,” říká Pavel Viták. Jak dodává i Málek, každý kynolog se svým psem musí co dva roky složit náročné atesty ministerstva vnitra a to jak pro sutinové, tak plošné vyhledávání. Teprve poté může být pes použit při hledání osob. Pavel Málek a Václav Vančura jsou navíc zařazeni do celostátního útvaru USAR (Urban Search and rescue team), kde spolupracují hasiči, lékaři i kynologové na mezinárodních záchranných operacích jako mohou být například zemětřesení.

I já po chvíli zalézám do tmavého kouta mezi cihly, betonové pláty a dráty. Čekání na chlupatého zachránce mi připadá jako věčnost, navíc mi jemný prach zalézá úplně všude. Když se nade mnou ozve štěkání, cítím se jako vysvobozená. Právě štěkot je při vyhledávání klíčový. “Už štěně se na výcvik připravuje. Musí mít motivaci - v podobě pamlsků nebo hračky. Když přiběhne k člověku, musí se naučit povel štěkej,” sděluje Vančura.

Zachráněná, živá a zdravá vylézám. Radost mám já i můj chlupatý zachránce zlatý retrívr Charlie. Na plemeni ale v tomto oboru nezáleží. “Vyhledávat mohou jak voříšci, tak papíroví psi. Na původ se nehledí. Pouze příliš těžká plemena nebo naopak moc drobní psíci se nedoporučují,” uvádí Pavel Málek.

Nejzkušenější kynologové mají za sebou nejeden zásah. V letošním roce například pátrali v dubnu po pohřešovaném seniorovi v Libverdě či v Novém městě pod Smrkem po hledaném chlapci. Zkušených kynologů, kteří se věnují vyhledávání osob ze sutin či ploch, není mnoho. Po celé České republice je pouze okolo čtyř desítek týmů člověk a pes se složenými atesty.

Záchrana za asistence psa v číslech25 - případů, kdy byl pes využit od roku 2011

2015 - vznik kynologické záchranné skupiny HZS LK

3 - liberecká skupina má prozatím tři členy