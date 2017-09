Po letech jsou policisté blíž tisícům palných zbraní

Jablonec n. Nisou – Po skoro šesti letech nemusí majitelé střelných zbraní jezdit z Jablonecka do Semil či Liberce.

Zbraň. Ilustrační foto. Foto: ČTK/ Roman Krompolc

Máte zbrojní pas, zbraň, nebo si toto chcete opatřit? Už nemusíte do Liberce. Nově vás obslouží i v Jablonci. „Běžně se stávalo, že myslivec vezl tramvají hned několik zbraní na pracoviště pro zbraně a bezpečnostní materiál do Liberce. To jsme nyní odbourali,“ sdělila vedoucí krajského odboru zbraní Dagmar Fialová.

Dnes v 8 hodin ráno začalo pracovat pracoviště pro zbraně a bezpečnostní materiál v budově policie v ulici 28. října v Jablonci. Po skoro šesti letech. „Pracoviště tu bylo do roku 2011, kdy ho policie v rámci úsporných opatření a restrukturalizace zrušila,“ řekl náměstek ředitele policie v Libereckém kraji Pavel Bartoš.

„Budou tu pracovat tři policisté a jedna občanská zaměstnankyně,“ popsala mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová. Na Jablonecku registruje policie 2500 držitelů zbrojních průkazů a asi 6000 zbraní. „V regionu funguje 12 střelnic, máme 25 držitelů zbrojních licencí, mezi něž se řadí městské policie, některé sportovní kluby a také například prodejci,“ doplnila Dagmar Fialová.

Na novém pracovišti nebudou lidé podávat jen žádosti o zbrojní průkazy. „Budou se tu provádět i kontroly zbraní, registrace zbraní, vše, co se týká zbrojních průkazů, zákona o zbraních, bezpečnostního materiálu. Poskytneme úplně stejný servis jako ostatní pracoviště,“ popsal vedoucí nového pracoviště Pavel Farský.

Jedním z důvodů, proč policie pracoviště v Jablonci obnovila, je i rostoucí počet zájemců o zbrojní průkaz, držitelů zbraní i množství zbraní samotných. „V celém Libereckém kraji máme přes 11.000 držitelů zbrojních průkazů a jejich počet se neustále zvyšuje. Registrovaných zbraní je přes 30.000,“ dodala Dagmar Fialová. Jsou podle ní držitelé zbrojních průkazů, kteří mají jedinou zbraň, ale i takoví, kteří mají třeba 20 zbraní a více. „Jsou i tací, kteří jsou držiteli zbrojních průkazů, ale nemají zbraň, ale těch je nejmíň,“ dodala policistka.

Pro občany přijíždějící k jednání na policii svými vozidly je před budovou samotného územního odboru v ulici 28. října 10 vytvořeno sedm parkovacích míst, kde po vyzvednutí parkovací karty na recepci mohou své vozy nechat zaparkované.

Pracoviště pro zbraně a bezpečnostní materiál se v sídle Policie ČR v ulici 28. října v Jablonci poprvé otevřelo v pondělí 4. září. Úřední hodiny budou vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin s polední přestávkou 12 – 12:30.