Pod novou silnicí budou hledat první středověkou mincovnu

Jablonné v Podještědí - Součástí celkové rekonstrukce silnice v Jablonném mohou archeologové poodkrýt historii města.

Jablonné v Podještědí.Foto: archiv

Jedinečnou příležitost prozkoumat část jednoho z nejcennějších archeologických území Libereckého kraje budou mít díky totální přestavbě více než kilometrového úseku silnice II/270 v Jablonném v Podještědí.

Práce budou probíhat od mostu přes potok v Lidické ulici, přes náměstí Míru až po železniční přejezd na konci Liberecké ulice. Město na stavbu v samém centru naváže i rekonstrukcí chodníků.

„V Jablonném doposud neproběhl žádný plošný archeologický výzkum, máme tak jedinečnou příležitost a zároveň zákonnou povinnost provést záchranu archeologických památek a poprvé se dozvědět více o vývoji a historii tohoto unikátního místa,“ říká archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský. Výzkum podle něj může velmi přiblížit, jak vypadalo náměstí před stovkami let.

Kompletně zmapují

„Budeme vědět, kdy se začaly stavět kamenné hradby. Můžeme zjistit, jaká výroba probíhala těsně za nimi. Jestli tam byli hrnčíři, kováři, nebo jiní řemeslníci. Můžeme potvrdit nebo vyvrátit naši hypotézu, že v Jablonném mohla být i první mincovna. Na konci záchranného výzkumu budeme dokonce i vědět, jaké zboží se dopravovalo na místní tržiště,“ nastiňuje archeolog.

První historické zmínky o Jablonném pocházejí ze třináctého století. Jednalo se o významné obchodní centrum, dnes patří k nejcennějším archeologickým a stavebním lokalitám v kraji. „Nesmí se již opakovat případy, kdy byly zcela bez dokumentace odbagrovány, zničeny a odvezeny kubíky z místních středověkých parcel. To, co se ukládá stovky let - informace, ve kterých dokáží číst archeologové, bývá často v mžiku zničeno a Jablonné si zaslouží alespoň jednou výzkum, za který se nebudeme muset před našimi potomky stydět,“ sdělil.

Výzkum bude stát bezmála pět a půl milionu korun. „Z toho v letošním roce na záchranný archeologický výzkum půjde jeden milion korun a v příštím roce 4 400 000 korun,“ vyčíslila Květa Vinklátová, radní pro rezort cestovního ruchu, památkové péče a kultury.

Odborníci předpokládají, že mimo náměstí bude základní archeologický výzkum spočívat převážně v dohledu. „Stavební práce by měly podle zadávací dokumentace probíhat celkem 270 dní. Zemní práce, podle kterých se bude odvíjet také činnost archeologů, by mohly být prováděny v maximálním časovém rozsahu pohybujícího se okolo pěti měsíců,“ uzavřela radní s tím, že výzkumné práce začnou už během září.