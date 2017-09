Podvodníci se zaměřili na energie

Jablonecko – Odvolávají se na místní úřady. Úřady a energetické firmy před nimi varují.

Policisté mnohdy varují seniory před podvodníky i přímo na ulici.Foto: Ilustrační foto Deník/ Šárka Šarmanová

„Volal mi muž s příjemným hlasem, jestli nemám zájem o zapojení do e-aukce na nákup elektřiny a plynu. A že prý to je pod patronátem města. Naštěstí jsem odpověděl, že jsem s cenami spokojený,“ říká pětačtyřicetiletý Karel z Jablonce.

Podle všech příznaků i jemu, stejně tak jako desítkám a možná stovkám Jablonečanů, volal nepoctivý obchodník. „Tito pravděpodobně podvodní prodejci se odvolávají na podporu magistrátu. Není to pravda. Magistrát v současné době neorganizuje a ani se nepodílí na žádné elektronické aukci. Vyzýváme občany k opatrnosti, případně kontaktování Policie ČR či městské policie,“ varuje mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

ZMATENÝ MLADÍK

Podobné případy před několika dny evidoval i Obecní úřad v Plavech. „Velmi divný zástupce ČEZ" obcházel domy v ulici ke skoku. Mnozí lidé z chování obchodního zástupce vůbec nepochopili, co nabízí, mluvil rychle, byl roztěkaný. „Údajně se jednalo o mladého muže, věk cca 25 let, malé postavy, vystupoval velmi chaoticky, neodbytně až drze,“ popsala starostka obce Věra Mužíčková.

„Denně je v televizi a novinách varovných signálů víc než dost - o falešných odečítačích vody, plynu, elektřiny, falešných kontrolorech čehokoliv nebo pokoutních prodejcích! Jsou i takoví šmejdi, že svoji drzost povýší o informaci, že "je to se souhlasem obecního úřadu, starostky a podobně,“ doplnila starostka.

Že se nejedná o zástupce ČEZ, zjistila na vedení společnosti. Poté zjistila, že se jedná o zástupce jiné společnosti, který nabízel uzavření smlouvy na poskytování služeb, konkrétně elektřiny. Neprokázal se však identifikačním průkazem ani jiným oprávněním. I přes pochybnosti byl do několika domácností vpuštěn. Starostka připomněla, že lidé, kteří na nabídku kývli, jsou oprávněni od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu odstoupit.

SEMILSKÝ ENERGETIK

Další falešný energetik přitom nedávno zkoušel své štěstí na Semilsku. V Nádražní ulici v Semilech si nejprve vyhlédl osmdesátiletou ženu, která se vracela domů z nákupu. V domě, kde bydlí, ji pak doběhl a sdělil jí, že jí nese přeplatek z vyúčtování za odběr elektřiny ve výši 2 000 korun. Ve chvíli, kdy žena odemkla dveře a vpustila do bytu psa, tam společně s ním vběhl i energetik. Paní bylo jasné, že tu není něco v pořádku a začala být ostražitá. Nijak se nenechala ovlivnit příslibem vyplacení 2 000 korun a uvažovala racionálně. Když muž vytáhl pětitisícovou bankovku a žádal ji o vrácení 3 000 korun, řekla mu, že je nemá. Lhala. „Do policejního protokolu později uvedla, že si v tom momentě vzpomněla na televizní reportáže, které před podobnými podvodníky varují a byla si jistá, že jeden takový právě stojí před ní. Dokonce mu to řekla do očí. On na to ze sebe vykoktal, že jí může ukázat zaměstnanecký průkaz, ale potom byt promptně opustil,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Za hodinu zazvonil na domovní dveře sedmasedmdesátileté ženy a ona mu otevřela v domnění, že za nimi stojí syn. Představil se jí jako zaměstnanec energetických závodů a bez pozvání vpadl do jejího bytu, kde se choval jako doma. Když pak majitelku bytu poslal do obýváku, aby kvůli měření vypnula televizi, popadl v kuchyni dvě peněženky s koženým pouzdrem a i s lupem zmizel. Získal tak hotovost 27 800 korun a doklady. V jeho rukách bohužel skončila spolu s peněženkou i fotografie zesnulého manžela seniorky, což ji rozesmutnělo nejvíce.

Podvodník ze Semil je muž mezi 40 až 50 lety, spíše štíhlé postavy. Má světlé oči a světle hnědé, krátké vlasy. Mluví česky bez akcentu nebo řečové vady. V jedné domácnosti nosil diotrické brýle, v druhé nikoliv.

ENERGETIKŮ SE BÁT NEMUSÍTE

ČEZ upozorňuje své zákazníky na to, že jejich zaměstnanci v terénu nikdy nevybírají od klientů peníze v hotovosti a také hotovost nikdy nevyplácí. Mezi firmou ČEZ a zákazníky je možný jen bezhotovostní platební styk. „O návštěvě techniků v domácnostech informuje ČEZ své klienty dopisem nebo fakturou. Zaměstnanci ČEZU, kteří se pohybují v terénu, mají plnou moc a prokazují se služebním průkazem s fotografií. Jejich automobily a služební oblečení jsou označeny logem,“ doplnila mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.