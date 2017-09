Pohádkové postavy opět seznámí s procesem úpravy vody

Bedřichov – V pátek 22. září se opět otevřou dveře Úpravny vody Bedřichov a to především pro děti.

Surová voda pro úpravnu v Bedřichově je akumulována v přehradě Josefův Důl. Na břeh je zákaz vstupu do vodárenského pásma.Foto: Deník / Klimentová Lenka

Od 11 do 17 hodin tu narazí na mnohé pohádkové postavy. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, provozovatel úpravny, tu totiž připravila Den otevřených dveří s podtitulem Pohádková úpravna, coby součást oslav 30 let od založení úpravny. Pohádkové bytosti provedou úpravnou děti i jejich doprovod a seznámí je s procesem úpravy vody než se dostane do domácností.