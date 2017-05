Pohledem Michala Kávy: Spadla klec?

Tahle dvě slova včera probleskla hlavou snad každému fotbalovému fanouškovi, když četl zprávy o tom, že policie udělala razii v sídle FAČRa jedním ze zadržených je boss Miroslav Pelta.

Tento člověk má kvůli své historii prostě smůlu v tom, že i kdyby začal vše dělat naprosto čistě, transparentně a s čistým svědomím, tak mu to veřejnost prostě nezbaští. A včerejší události to podtrhly definitivně.

Pelta, Horník, Berbr, Starka… Celá fotbalová veřejnost ví, jak to ve fotbale chodí a že se zápasy kupovaly, kupují a kupovat budou. Ctí se ovšem presumpce neviny, a dokud chybí jasný a hmatatelný důkaz, nedá se s tím nic dělat a fanoušci tak musí koukat na vypouštění zápasů nebo divné penalty. Ale to mluvím o ovlivňování zápasů, které je třeba soukromou domluvou mezi bafuňářem a rozhodčím, potají a bez jediného svědka. Ovšem včerejší razie se týkala hospodaření, údajné zpronevěry dotací, a to už je podstatně více na očích.

Český fotbal se roky snaží očistit, ale tímto dostal zdrcující ránu. A jestli to skončí odsouzením člověka, který stojí v jeho čele, tak to může mít ještě razantnější dopad. Představte si sami sebe v roli majitele veliké firmy, která do fotbalu dává své nemalé peníze a pak vidí, že šéf svazu je vyšetřován kvůli zpronevěře…

Za měsíc jsou fotbalové volby, takže pro Peltu to přišlo v hodně špatný čas. Vyjde-li z této kauzy očištěn, tak stejně jeho pověst klesla u veřejnosti ještě hlouběji. Ovšem veřejnost šéfa svazu nevolí. Už roky ti stejní lidé volí ty stejné šéfy.

Dočká se český fotbal obrození a bude jednou opravdu čistý? Ne, nebude nikdy. Sport v dnešní době čistý není a už nikdy nebude. Peníze, které se v něm točí, jsou tak obrovské, že (bohužel) už to v profesionálním sportu nikdy čisté ani nemůže být.