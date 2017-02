Pole dance rozhodně není kroucení zadkem

Jablonec nad Nisou - /REPORTÁŽ/ V jabloneckém tanečním studiu Invert pořádaly lektorky pole dance první charitativní akci pro Český červený kříž. A jak bych mohla o něčem psát a nezkusit to? Tak jsem se zaregistrovala a šla.

Charity day proběhl v tanečním centru Invert Jablonec nad Nisou 11. ledna 2017. V tento den se mohli zájemci přihlásit na jedinečné speciální lekce a pomoci tak projektu sociální dopravy seniorů Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou, na který byl v

Vyrážím na svou první lekci pole dance, pod kterým si stejně jako asi všichni nezasvěcení představuji erotické tančení u tyče. Omyl, tento druh sportu je pěkná fuška.

Ale proč nespojit příjemné s užitečným? Vyzkouším si něco nového a navíc podpořím dobrou věc.

Po celém dni stráveném v zimě na sněhu přicházím do vyhřátého studia unavená a promrzlá. Ani nevím, zda jsem se trefila s oblečením, v tašce mám kalhoty a tričko, ve kterém v létě běhám. Boty mi chybí, pole dance se cvičí naboso. Tak trochu doufám, že moje kondice z fitboxu a běhání mě tady zachrání.

Ihned po vstoupení k recepci potkávám sympatickou majitelku studia, Jitku. Ta mě vstřícně uvítá a vzápětí mi představuje dnešní lektorku Lucku, která vede lekci pro začátečníky.

Příjemná slečna mého věku Lucie mi ochotně vysvětluje, co to tedy ten pole dance je. Sama se mu věnuje přes tři roky. Za tu dobu se vypracovala z klientky na lektorku. „Je to poměrně náročný sport, založený na síle a flexibilitě. Člověk na sobě musí hodně makat. Není to je o tom občas zajít na lekci, ale i ve volném čase hodně posilovat a protahovat se," vysvětluje mi čtyřiadvacetiletá Lucie Najmanová.

Největší výhodu prý mají gymnastky i baletky. Začínám se trochu obávat, zda mám vůbec šanci. Když vidím tyč, připadají mi všechny pozice, které na tom zkušené slečny dovedou, nemožné.

Musím přiznat, že o srandě se tu nedá mluvit. Otočit se správně kolem tyče, zatnout svaly, udržet napnuté špičky, nespadnout a ještě vypadat elegantně je nadlidský výkon. Ale u mé lektorky to vypadá tak jednoduše! Naštěstí cvičím v příjemném kolektivu a je to zábava.

Domů odcházím unavená s bolavýma rukama, ale veselá. Pole dance je opravdu tvrdý sport. Další den mě z pohybů, na které nejsem zvyklá, bolí celé tělo. Ale láká mě zkusit to znovu.

Charitativní akce přinesla projektu Senior sociální doprava České červeného kříže přes tři tisíce korun. Během celého dne přispěly přibližně tři desítky osob. Jsem ráda, že jsem mohla být jednou z nich.

Senior sociální doprava Tento projekt je určen pro dopravu osob starších 65 let a osob s postižením nad 26 let. Službu budou využívat osoby, které z jakýchkoli příčin nemohou využít k přepravě ani hromadnou dopravu. Doprava nenahrazuje pečovatelskou službu. Řidičem vozidla je vždy zkušený zdravotník Českého červeného kříže.