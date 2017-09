Policista z Lípy se smrtelně zranil vlastní zbraní

Jablonec n. Nisou – Standa Tecl zdědil v Jablonci dres s číslem 21 po Davidu Lafatovi, legendárnímu to úkazu české fotbalové scény. Hostuje tu ze Slávie a bilanci má skvostnou – co zápas, to gól, proti své rodné Jihlavě dokonce dva, celkem jich nasázel šest.