Prázdniny nabouraly Jizerskou 50

Bedřichov - Jarní prázdniny nebo Jizerská 50? Pro ubytovatele je lepší týdenní pobyt hostů.

Letošní již 50. ročník vytrvalostního závodu běžkařů Jizerská 50 koliduje s jarními prázdninami. Pro účastníky tak bylo skoro nemožné sehnat ubytování přímo v Bedřichově, kde závod o víkendu startuje. Přednost dostali rekreanti, kteří si objednali týdenníFoto: VLP / Zbranek Petr

Bedřichov Účastníci legendární Jizerské 50 mají letos tak trochu smůlu. Protože letošní termín masového závodu koliduje s termínem jarních prázdnin, nemůže spousta z nich sehnat ubytování, byť jen v Bedřichově a okolí je na dva tisíce lůžek. „Z toho, co mi říkali ubytovatelé, tak z 90 procent rezervovali prázdninové pobyty," uvedl Petr Holub, starosta Bedřichova.

ZE SLOVENSKA

Štefan Stupka ze slovenského Trenčína jezdí na Jizerskou 50 již vlastně třicet let. „Poprvé jsem tady byl v roce 1986. A byl to start divoký, protože tehdy byla vichřice, a tak trať zkrátili na 43 kilometrů," popsal. V termínu legendárních závodů bydlí u celoživotních přátel v Janově.

I letos do horské vesnice na Jizerskou 50 dorazí, ale bez spousty přátel. „Poslední léta se naše parta dost obměnila a většina z nich bydlela na penzionech. Letos to byl problém, majitelé penzionů jeden po druhém říkali ne, že mají týdenní pobyty. Mrzí mě to, ale chápu, že kšeft je kšeft," popsal Štefan Stupka. ŠANCE NA ČÍSLA

Na Jizerskou 50 je zatím přihlášeno přes 6000 lidí, vyprodáno ještě není. „Zájemci se mohou ještě registrovat," uvedl mluvčí Jizerské 50 Tomáš Leixner.

Účastníci jsou ubytovaní v obcích po Jizerských horách, Jablonci a Liberci. Při dopravě do Bedřichova mohou v sobotu i v neděli využít kyvadlovou dopravu z Liberce a Jablonce.

Kvůli jednotlivým závodům bude doprava o víkendu v Bedřichově omezena, hlavně ráno.

„Obec bude pro vjezd uzavřená v sobotu i v neděli mezi šestou a devátou hodinou ranní," uvedl starosta Bedřichova. Do obce se dostanou v tu dobu jen auta se zvláštním povolením. Velmi omezená budou i místa k parkování. Parkoviště budou vyhrazená pro účastníky Jizerské 50 a ubytované hosty.

V BEDŘICHOVĚ SE BUDE ZÁVODIT JIŽ OD PÁTKU

Jizerská 50 je nejznámější akcí v Bedřichově, podle starosty pomáhá obci zviditelnit se. Na start prvního ročníku v roce 1958 se postavilo 52 borců, kteří se většinou znali. V posledních letech je v době konání Jizerské 50 v Bedřichově asi 8000 závodníků, pořadatelů a diváků. Závod se od čtvrtého ročníku koná na počest 15 českých horolezců, které v roce 1970 na expedici v Peru zavalila lavina pod Huascaránem.

Letos se jede jubilejní 50. ročník a pořadatelé při té příležitosti vytvořili Klub mistrů pro nejvěrnější účastníky, kteří jeli Jizerskou 50 minimálně třicetkrát. Klub čítá zatím 116 borců, nejvíce startů má Ladislav Mika se 44 účastmi. Jizerskou 50 ozvláštní i tradiční recesistický závod historických lyžníků. Netradiční závod v historických kostýmech je vzpomínkou na dobu, kdy se začala psát historie Jizerské 50. Závod se pojede libovolnou technikou na 400 metrové trase a hodnotit se bude nejen rychlost, ale i provedení skoku a lyžařův kostým.