Přechod do Polska pro nákláďáky uzavřeli

Harrachov - Vzhledem k aktuální situaci v úterý 27. prosince ve 13:30 uzavřeli provoz na silnici I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dále na hraniční přechod s Polskem, pro nákladní vozidla nad 3,5 t (s výjimkou autobusů).

Kamiony na Harrachov neprojedouFoto: HZS LK

V návaznosti na toto opatření bude aktivováno veškeré dopravní značení s výše uvedeným omezením, na jeho dodržování bude dohlížet Policie ČR ve spolupráci s MP Tanvald. "Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla nad 3,5t je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35," informovala mluvčí Krajského úřadu LK Markéta Dědková.

Uzavírka je platná do odvolání a otevření úseku pro kamionovou dopravu bude závislé na aktuálním stavu vozovky v průběhu večera 27.12.2016. Informace o aktuální sjízdnosti v uvedené lokalitě můžete získat na www.dopravniinfo.cz nebo na nepřetržitém dispečerském pracovišti Silnice LK a.s., Nová Ves u Jablonce nad Nisou - tel: 724 535 034.

Provoz na silnici I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dále na hraniční přechod s Polskem není nijak omezen pro osobní dopravu ani autobusovou dopravu.



Intenzivní sněžení doprovázené silným větrem komplikuje dopravu (zejména nákladní dopravu), ve vyšších polohách se již tvoří sněhové jazyky či závěje. Řidiči by měli být připraveni na náhlou změnu počasí a přizpůsobit tomu styl jízdy. Doporučujeme kvalitní zimní výbavu (zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku), při cestách do hor i sněhové řetězy atd.