Předhradí hradu Valdštejn letos prokoukne

Valdštejn - Turnov dá letos dalších 5 milionů na opravy Valdštejna.

Skalní hrad Valdštejn leží několik kilometrů od Turnova. Zřícenina gotického skalního hradu ze 13. století je romanticky upravená. V 18. století se stala známým poutním místem.Foto: DENÍK/ Jan Škvára

Teď je to spíš rozježděný plácek, kde auta porůznu parkují. Na jaře se proto chce Turnov pustit do zkultivování prostoru před hradem Valdštejn včetně občerstvení. „Chceme tam udělat nové povrchy, odvodnit celý prostor, protože voda nám tam dělá veliké problémy. Také chceme něco udělat s cestičkami, které tam jsou pro turisty, dát tam odpočívadla a rovněž zábrany, aby se parkování neroztahovalo dál do lesa," uvedl starosta Turnova Tomáš Hocke. Ač přímo k hradu smí vjet pouze auta s povolenkou, lidé zákaz často porušují. Radnice tak uvažuje i o případném dalším omezení vjezdu. „Městská policie tam kvůli porušení zákazu vjezdu jezdí poměrně často, takže to budeme muset nějak řešit," zmínil Hocke.

Obnova předhradí ale nebude jedinou investiční akcí na Valdštejně v letošním roce. Opravovat se bude celá mostovka na kamenném mostě, po kterém se k hradu přichází. Udělat se musí hydroizolace a nové dláždění buď ze žulových nebo čedičových kostek. Na opravu celého mostu ale peníze nejsou. V roce 1997 se sice celý rozebral, ale oprava se příliš nepovedla, protože do mostu stále kvůli rozestupujícím se spárám zatéká.

Do konce května by také měla být hotová oprava střechy na kapli sv. Jana Nepomuckého na hradním nádvoří. Původně mělo být hotovo už vloni na podzim, práce se ale zdržely a prodražily o 139 000 Kč.

„Ve chvíli, kdy se začala měnit střešní krytina, tak se začal rozestupovat krov. Přišlo se na to, že není přikotven k obvodovému věnci kaple. Což je věc, která se před vlastní opravou těžko zjišťuje," uvedl starosta s tím, že kaple by měla letos dostat i novou fasádu. „Buď ji stihneme do hlavní sezóny nebo to doděláme v září, abychom příliš nenarušili hlavní turistickou sezónu," dodal Hocke.