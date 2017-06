Přes prázdniny opět omezí několik linek MHD v Jablonci

Liberecký kraj - Zatímco průměrný obyvatel Prahy by musel na byt velikosti 3+1 vydělávat celých 15 let, průměrný Liberečan „pouhých" 6 let. Samozřejmě za předpokladu, že se jeho plat kryje s průměrnou mzdou a že po celou tu dobu nebude jíst, pít a do práce bude jezdit na kole.