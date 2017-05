Příměstské tábory se rychle plní

Liberecký kraj – V příměstských táborech v Libereckém kraji už zbývá jen posledních pár míst. Poptávka je rok od roku větší a nabídka pestřejší.

Ilustrační foto: příměstský tábor v JablonciFoto: archiv

Podle ředitelky českolipského DDM Libertin Miroslavy Netolické je zájem o příměstské dokonce větší než o tradiční pobytové.



„Dříve stačilo vyvěsit nabídku v dubnu, teď už se rodiče ptají v lednu," upozornila ředitelka. Vzhledem k tomu, s jakou rychlostí se turnusy zaplnily, museli podle ředitelky ještě vypsat nový tábor nazvaný Cesta kolem světa. „Tam ještě místa jsou," dodala Netolická s tím, že by neměli problém zaplnit ani dvojnásobnou kapacitu.



Nabídku příměstských táborů rozšířil i liberecký DDM Větrník, přestože v krajském městě je podle jeho ředitelky Marty Kultové velká konkurence. „Už jsme více než ze dvou třetin plní," oznámila. Největší zájem je podle ní o všeobecně laděné tábory a pak o tábory se zvířaty.

„Přírodovědný kroužek jsme měli plný nejdříve. Děti láká starat se o zvířata. Chováme hlodavce, hady, ještěry a dokonce i krokodýla," potvrdila i ředitelka z České Lípy Netolická.



Poptávka po příměstských táborech už několik let „válcuje" tradiční pobytové tábory. „Rodiče si na to zvykli. Je to pro ně flexibilnější řešení. Kromě toho řada dětí nechce spát v neznámém prostředí," poznamenala Netolická. „Jsou to trochu mamánci," dodala.

„Syn by přes noc jít nechtěl. Bývá často nemocný, takže je pro nás i výhodnější, že zůstane v Liberci pod dozorem," vysvětlila dvojnásobná maminka Barbora Mládková z Liberce. „Nabídka je obrovská, ale po loňské zkušenosti jsme si objednali tábor hodně brzo," dodala.



Příměstské tábory nabízí také například Oblastní galerie, zoologická zahrada nebo některé základní školy. V Jablonci mohli rodiče a děti využít nabídky například střediska Vikýř.