Severní Čechy - Přívaly sněhu komplikují od rána dopravu v Libereckém kraji. Přes noc napadlo od pěti do 40 až 50 centimetrů sněhu.

Pohled na okružní křižovatku u terminálu v Tanvaldě.Foto: tanvald.cz

13:00

Od půlnoci do 12:30 hodin mají za sebou hasiči v Libereckém kraji 50 výjezdů, většinou šlo o technické pomoci, tedy zásahy u spadlých stromů. Nejvíce událostí evidují hasiči na Českolipsku, a to téměř 30.

Po 8. hodině rozřezávali hasiči strom nedaleko Okrouhlé na komunikaci I/13, kvůli spadlému stromu byla na chvíli neprůjezdná silnice v části obce Benešovice na Liberecku. Taktéž kvůli stromu byli v 8:45 hodin voláni profesionální hasiči z Jablonného v Podještědí do obce Noviny pod Ralskem. Další odklízení probíhalo v části obce Drnovec, Maxov, obci Okna či přímo v České Lípě.

Sněhová kalamita komplikuje i dopravu na železnici: Podle webu ČD je výluka na tratích Mladá Boleslav - Mšeno, Tanvald - Harrachov, Plaňany - Kouřim a také Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice.

Strom spadlý na rychlostní silnici na takzvaném Paceřáku zastavil na více než hodinu provoz ze směru do Prahy.

„Autobusem do Prahy jsem jela mockrát, dneska ale poprvé v něm sáňkuji. Je tady spadlý strom přes silnici a úzký průjezd jen pro auta. Spolu s námi tu stojí i kamiony," hlásila Blanka Daníčková.

Poté dorazili hasiči a za hodinu se mohla doprava znovu rozjet.

Nejméně nasněžilo na Českolipsku, nejvíc ho přibylo v Krkonoších. Stále sněží, navíc vane silný západní vítr, který na silnicích vytváří sněhové jazyky. Veškerá technika je v terénu, silničáři přesto doporučují, aby ti, kdo nemusí, na silnice nevyjížděli. Na Semilsku, Jablonecku a Liberecku by neměly kamiony vyjíždět do vyšších poloh, řekl dnes ČTK Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje.

Pro kamionovou dopravu jsou v Libereckém kraji uzavřeny tři silnice. Už v pondělí silničáři kvůli sněhu preventivně pro auta nad šest tun uzavřeli silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu. Od úterního rána je uzavřena pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny také silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Od úterních 19:00 je uzavřena pro kamiony nad 3,5 tuny také silnice 13 z Mníšku přes Albrechtice na Frýdlant a dál do Polska. Na dodržování zákazu tam dohlíží policie. Doporučená alternativní trasa do Polska pro nákladní vozy nad 3,5 tuny vede přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou po silnici 35.

Dopravu zejména na Českolipsku komplikují také popadané stromy. Dnes ráno zastavily i provoz na dvou úsecích železniční trati z České Lípy na Jedlovou na Děčínsku. Mezi Jedlovou a Svorem nejprve do spadlého stromu najel rychlík, pak spadlý strom zastavil i provoz mezi Novým Borem a Svorem. Tam ale osobní vlak stihl před stromem zastavit. "Nikdo nebyl zraněn, ještě před 08:00 byl provoz na obou úsecích obnoven," řekla ČTK mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Kvůli odklízení popadaných stromů musela být ráno uzavřena silnice 268 u Nového Boru, spadlé stromy zablokovaly silnici třetí třídy i v nedalekých Zákupech, strom zatarasil také silnici třetí třídy u Bílé na Liberecku. Do spadlého stromu narazilo auto na silnici 9 u Svoru na Českolipsku. "Hlavně na Českolipsku a v jižních částech kraje jsou teploty vyšší a těžký mokrý sníh ohýbá a láme stromy. Nemáme kapacity na to, abychom to prořezávali, proto nám pomáhají hasiči," dodal Pospíšil.

Popadané stromy přerušily dnes ráno na mnoha místech také dodávky elektrického proudu. "Největší problémy jsou na Českolipsku, kde evidujeme poruchy na vysokém napětí," řekla ČTK severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Poruch podle ní přibývá, jak těžký sníh láme stromy a větve. Bez proudu jsou zejména na Českolipsku desítky domácností z oblasti Cvikova, Ralska, Sloupu v Čechách nebo Mimoně, ale také třeba v Osečné nebo Novém Městě pod Smrkem na Liberecku a také v Janově Dole na Jablonecku. "Na odstranění poruch se pracuje, poruchy mohou lidé hlásit na bezplatnou linku 800 850 860," dodala Holingerová.

Podle mluvčí hasičského záchranného sboru Zdeny Štrauchové zasahovali hasiči s motorovými pilami po celou noc i ráno. "Devadesát procent zásahů směřuje k odstraňování spadlých stromů a větví. Od půlnoci do dnešních 08:00 byly jednotky volány téměř ke 40 událostem," řekla ČTK Štrauchová. Spadlých stromů podle ní často hasiči objevili po cestě k zásahu daleko víc, než bylo nahlášeno. "Například v katastru obce Nový Bor bylo více než 30 spadlých stromů. Uzavřena byla komunikace mezi Zákupy a Kamenicí. Spadlé stromy odstraňovali hlavně na Českolipsku a také na Liberecku," dodala mluvčí hasičů.

V Libereckém kraji od rána přibývá dopravních nehod, většinou se zatím obešly bez zranění, v Hrádku nad Nisou ale osobní auto srazilo chodce, který byl zraněn. Další havárie musela policie řešit v Turnově, Jablonci nad Nisou, Jestřebí nebo Doksech. U Chlumu zkomplikoval dopravu kamion, další uvízl v Minkovické ulici v Liberci. Sněžit nepřestává a i na hlavních tazích a ve městech je na silnicích vrstva rozbředlého sněhu, která klouže. Motoristé by proto měli podle Pospíšila zpomalit a hlavně do zatáček a křižovatek vjíždět pomalu a obezřetně. "Silnice třetích tříd jen pluhujeme, protože stále sněží, inertním posypem se ošetřují jen zatáčky a křižovatky," dodal.