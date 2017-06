Problémy v dopravě v Libereckém kraji nekončí

Liberecký kraj – Přestože to vypadalo, že se Liberecký kraj konečně s dopravci dohodl, firma Busline, která už si na kraji vymohla nejvíce peněz, se obrátila na antimonopolní úřad.

Autobusový dopravce. Ilustrační fotografie.Foto: Deník

„Budeme dělat všechno pro to, abychom dopravu v Libereckém kraji zachovali," ujistil hejtman Martin Půta. Podle vedoucího krajského odboru dopravy Jana Čápa nabídl BusLine v poptávkovém řízení nižší cenu než ČSAD Liberec. Kraj ale přesto tuto soutěž zrušil. Než se Úřad pro hospodářkou soutěž (ÚHOS) rozhodne, bude nadále cestující rozvážet v části kraje právě ČSAD Liberec podle staré smlouvy. Potvrdil to náměstek hejtmana pro dopravu Marek Pieter.

NEJSME TUPÉ OVCE

„Chápeme, že soukromá firma chce maximalizovat svůj zisk, jen si nemyslíme, že by se kraj měl v této situaci chovat jako ovce na porážku, která jen jemně pobekává, když ji stříhají do hola," poznamenal hejtman a upozornil, že firma BusLine se v mezích zákona chová tak, aby zlikvidovala dopravní obslužnost v oblasti Sever, kde dosud jezdí ČSAD Liberec. „Uděláme samozřejmě vše, abychom tomu zabránili," dodal Půta.

VLASTNÍ DOPRAVCE?

Podobným tahanicím chce vedení kraje do budoucna předcházet. Ve hře je proto zavedení vlastní společnosti, která by dopravu po kraji zajišťovala. „K tomu patří jednání se všemi dopravci o případném vstupu kraje do těchto společností," vysvětlil Půta.



V Libereckém kraji jezdí osm dopravců, největší z nich jsou BusLine, ČSAD Liberec a ČSAD Česká Lípa. Situace v dopravě zkomplikovalo nařízení vlády, podle kterého měly být navýšeny platy řidičům. Na to však firmy neměly a kraj byl v rámci zákona schopen na platy přispět jen zlomkem potřebné částky. Situaci měly vyřešit nové smlouvy s dopravci. Firma BusLine se do uzávěrky nevyjádřila.