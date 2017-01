Ptáci se vypořádají se zimou lépe než lidé

Liberecký kraj - Teplejší zimy posledních let způsobily, že řada ptáků už neodlétá na jih. To jim může komplikovat život, pokud se mrazy vrátí a trvají několik dnů.

Tuhé mrazy nesvědčí lidem, ale ani divokým zvířatům. Třeba kachnám. Na obloze tak v těchto dnech můžete zahlédnout úkaz, který byste očekávali spíš na podzim nebo začátkem zimy. Tah divokých kachen.

„Kachny zimují tak dlouho, dokud jim mráz doslova nezamrzne pod zadkem. Pak se stěhují na jiná zimoviště, kupříkladu na řeky pod velkými městy, kde hladina ještě není zamrzlá a nebo odlétají skutečně na jih. Proto je možné vidět na obloze tento úkaz," popsal přírodovědec Severočeského muzea v Liberci a člen České ornitologické společnosti Martin Pudil.

PTAČÍ CHŘIPKA BYLA, JE A BUDE

Skutečně velké mrazy ale kachny mohou špatně snášet a někdy dokonce může podle odborníků dojít k hromadnému úhynu. Podle Martina Pudila to ale rozhodně není signál k obavě z ptačí chřipky. A to i v případě, že by o ni skutečně šlo. „Ptačí chřipka tu vždycky byla a vždycky bude. Nejde o nic nového ani o nic závažného. Jde jedině o to, aby se nerozšířila do velkochovů a nezdecimovala je," řekl.

Dlouhotrvající mrazy příliš nesvědčí ani zpěvným ptákům, kteří už na zimu neodlétají. „To je například červenka," uvedl jeden z příkladů ornitolog. Těm by měli lidé pomáhat přikrmováním. Ne vždy je však ideální krmítko.

Menší ptáci obecně nemají ke krmítku důvěru, protože se bojí neznámých uzavřených prostor. Červenka navíc nemiluje výšky a tak je lepší sypat jí do uhrabaného sněhu.

Obecně se ale volně žijící zvířata vypořádají se zimou a mrazem mnohem lépe než lidé. „Velké mrazy pro ně nejsou devastující. Mnohem horší pro ně je tvrdý příkrov, když sníh po oblevě zmrzne a vytvoří tvrdou pokrývku. Pak se nemají kam ukrýt, a nemohou se ani prohrabat ven," vysvětluje odborník.

PŘIPRAVUJE SE I ZOO

Na další vlnu mrazů se chystají i v zoo. „Dravci si se zimou poradí, protože pocházejí z horských oblastí. Na jezírku pak volně žijí labutě, husy labutí a císařské, pokud by hladina zamrzla, pak bychom ji prosekávali nejen kvůli ptákům, ale i rybám. V případě dlouhodobě nepříznivých podmínek ptáky přesuneme na zimoviště," popsala mluvčí ZOO Barbora Tesařová.

Jediný ptačí druh ohrožený zimou jsou volně žijící plameňáci. „Ty jsou v zimovišti už od listopadu. Na odchytu se podílí zaměstnanci na loďkách, což bývá legrace," dodává Tesařová.