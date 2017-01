Rampa slaví dvě dekády na kulturní scéně

Jablonec n. N. - Za dvacet let se na Rampě vystřídali zpěváci, divadelníci, psi i koza. K patnáctinám dostal klub od primátora města dokonce symbolický občanský průkaz.

Na sklonku loňského roku koncertoval Na Rampě Kamil StřihavkaFoto: Deník / Lenka Klimentová

Pestrý program po celé roky připravuje produkční Milena Bauerová.

Proč jste se rozhodla vést po Romanu Rákosníkovi Rampu?

Do klubu jsme rádi chodili, my, naše děti, kamarádi. Stal se za těch pět let existence od roku 1996 kultovním místem. Aby jeho činnost neskončila, založili jsme s nejvěrnějšími návštěvníky klubu občanské sdružení Jablonecká kulturní obec, které v programu pokračovalo a spolupodílí se dodnes. Po rekonstrukci prostor klubu v roce 2006 jsme již měli rodinnou společnost Sundisk a napadlo nás přihlásit se do výběrového řízení vypsaného městem na nového provozovatele.

Vzpomněla byste si na nějakou z prvních akcí na Rampě?

Úplně první akcí byl koncert písničkáře Vladimíra Merty 18. prosince 1996, ve stejném měsíci začal i dlouholetý pořad Václava Vostřáka Toulky jabloneckou historií a také Literární session.

V minulosti byla v klubu i živá koza, jak se tam dostala?

Kozu přivedl Roman Rákosník, přesvědčený ekolog a chovatel domácího zvířectva, kozy a vlčáka Tarzana. Pro některé návštěvníky, hlavně muzikanty to byl trochu šok. Tarzan provázel každý potlesk hlasitým štěkotem.

Myslíte si, že zájem o živou hudbu upadá nebo roste?

Zájem je stále, jen bych řekla, že dříve byli návštěvníci zvídavější. Přesto dáváme hodně prostoru novým i začínajícím kapelám.

Přetrvalo něco z programu celých 20 let?

Ano, například Horečka sobotní noci, první spustil Petr Vobořil v lednu 1997. Dále astronomický seminář, představení divadelního spolku Vichr z hor, Jam sessions jabloneckých muzikantů, Rockování Jiřího Černého nebo fotodílna.

Jaký program navštěvuje opravdu hodně lidí?

Pojem „hodně lidí" je v případě různorodého programu relativní, na některé druhy pořadů je nutné upravit prostor k sezení a není možné vpustit do sálu maximální možný počet lidí. Pravidelně vysoké návštěvy jsou na kvalitní tuzemské rockové špičky jako Krausberry, Kamil Střihavka, Mňága a Žďorp, na zahraniční bluesrockové programy, ale i na některé projekce s přednáškami.

Jaký program plánujete k oslavám výročí?

V sobotu 14. ledna otevíráme ve tři hodiny odpoledne, od čtyř bude na sále program pro nejmenší, pohádka s Rudou Hancvenclem a vedle také vernisáž fotek z historie Rampy. Od sedmi hodin nastartuje skupina Plankton večerní program. Moderátoři Martin Kadlec a Pája Ždánská dále představí několik reinkarnovaných kapel, První Mízu, Kráter Koster, Medové Lampiony. V rozhovorech uslyšíme i legendární barmany, DJ´s, provozní, zvukaře, představíme i osobnosti in memoriam.

V bloku hostů z různých kapel, doprovázených hudebníky z Maršál Bazén, uvidíme Ladybirds, Mikuláše Pejchu z Mydy Rabycad, Janu Kulhánkovou, Honzu Verla, Luďka Hláska, Tomáše Pospy Pospíšila z The Scoffers, Honzu Odvárku z Exil 51 atd. Po skončení hlavního programu hraje na sále DJ Igorek, v hospodě DJ DaRoot. Vstupné je symbolických dvacet korun.