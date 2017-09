Ráno proteiny a večer zpívání. Takový den čeká Pavla Žura

Jablonec nad Nisou – Ředitel Městského divadla v Jablonci nad Nisou odpovídal na otázku, jak prožije sobotu 16. září.

Den začínám oblíbeným proteinovým koktejlem a lehkou snídaní před návštěvou fitness v Corse. Snažím se takovou aktivitou formovat nejen tělo, ale i duchovní já. Sobota je Den evropských památek, tak se určitě vypravím za svými kolegy do jabloneckého divadla a nejen tam. Určitě navštívím i některé zajímavé pamětihodnosti města, například kostel Nejsvětějšího Srdce Páně či kostel sv. Anny. Odpoledne se půjdu podívat na generální zkoušku amatérského divadelního spolku, který si na večer chystá představení. Zřejmě se na zkoušku budou moci podívat i lidé, kteří právě v ten moment přijdou do divadla na prohlídku. Já představení večer neuvidím. Přijal jsem pozvání do Prahy na pěkný projekt, kde se koná večer k 75 narozeninám pana Gondolána. Bude tam i Jitka Zelenková, Vojtěch Dyk, Martina Bárta a další. Ta bude sedět mimo jiné i v porotě Hvězdy nad Ještědem. Jsem zvědav, jak jí to teď zpívá.