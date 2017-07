Referendum o hazardu přijde jabloneckou kasu nejméně na milion

Jablonec n. N. - Pokud seberou dost podpisů, v lednu čeká Jablonec referendum. Tentokrát o hazardu. Historicky první bylo v roce 2004 o hospici.

Herna. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/ Adolf Horsinka

Před třemi měsíci začala příprava jabloneckého referenda. To by případně požadovalo, aby jablonečtí zastupitelé přijali vyhlášku, kterou by zakázali provoz všech forem hracích automatů ve městě.

Pokud přípravný výbor sežene 3 600 podpisů občanů s trvalým pobytem v Jablonci, samotné referendum proběhne v lednu 2018 spolu s volbou prezidenta. Ještě před prázdninami se organizátorům podařilo získat 1 800 podpisů, tedy přesnou polovinu.

REFERENDUM ZA MILION ZAPLATÍME VŠICHNI

Podpisy budou organizátoři sbírat celé léto, aby v září mohli předložit návrh na vyhlášení referenda v termínu lednových prezidentských voleb zastupitelům. Ti ho podle zákona budou muset vyhlásit. Ale celé náklady na jeho organizaci půjdou z městské kasy, tedy z kapes daňových poplatníků, byť by bylo referendum ve stejném termínu jako prezidentské volby.

„Musím předeslat, že státní peníze určené na prezidentské volby se v žádném případě a ani z části nemohou použít na referendum," upozornil tajemník jabloneckého magistrátu Marek Řeháček. I komise musí být dvojí, snad by jen mohly sedět ve stejné místnosti. Nedávné referendum v malém Kokoníně vyšlo na necelých sto tisíc korun. Řadu věcí úředníci ale připravili v kancelářích na tiskárnách.

POKUD ZMIZÍ HERNY, ZMIZÍ KRIMINALITA

Pokud zastupitelé referendum nevyhlásí, učiní tak za ně krajský soud. Uvedl to Jakub Macek, který společně s Annou Strnadovou a Jaroslavem Šídou tvoří přípravný výbor referenda.

„Referendum je pro nás poslední možnost, jak dosáhnout cíle, o který usilujeme přes tři roky, tedy zbavit Jablonec problému, na který se váže kriminalita, zneužívání sociálních dávek, násilí, dluhy, podvody, zpronevěry, závislosti, ztráty zaměstnání, sebevraždy, rozvraty rodin a zbytečně zničené životy stovek lidí," shrnula zmocněnkyně přípravného výboru Anna Strnadová. Historie regulace hazardu ve městě sahá do roku 2011.

Tehdy zastupitelé schválili vyhlášku, která ukončila provoz všech heren a kasin, ale až od 1. 1. 2015. Hned po volbách v říjnu 2014 se intenzivně začalo vyjednávat o opětovném povolení hazardu.

V Jablonci je nyní jedenáct kasin a v nich funguje téměř 500 automatů.

„Na příjem města z hazardu ve výši 20 milionů připadá 100 prohraných milionů, což se nutně projevuje na vzhledu a fungování města. Ušetřené desítky milionů se znatelně projeví v místní ekonomice. Ovšem ne vše lze počítat na peníze," popsal další z přípravného výboru Jaroslav Šída přínos pro město.

KÁŽE VŠEM VODU, ALE PIJE VÍNO (PIVO)

Nad tím, jak je to velký problém, se zamyslel ještě další politik. Šéf sdružení Strany svobodných občanů Jindřich Hradecký. „Zákaz nevyřeší problémy gamblerů, odpovědnost je na rodině a vzdělávacím systému," míní Hradecký s tím, že stát nemá co určovat, za co budou lidé utrácet. „Hlavně je naivní si myslet, že když gambler nenajde ve městě hernu, tak se z něj stane svatoušek a přestane hrát," přitvrdil lídr Svobodných.

Na adresu organizátorů, konkrétně člena přípravného výboru referenda, ještě Hradecký závěrem dodal: „Je pokrytecké nechat se fotografovat u nalévání a nabízení alkoholu a následně kázat o škodlivost gamblerství." (Jde o fotografii z otevíračky nového jabloneckého pivovaru, kde Jaroslav Šída čepuje pivo pozn. red.)

REFERENDA UŽ MÁ JABLONEC ZA SEBOU

Přestože zastupitel Macek hovoří o možném historicky prvním referendu v Jablonci, nemluví tak úplně pravdu. Možná tak první o hazardu. Jinak nejde o nic nového. Stačí se podívat do nedávné minulosti. S tímto nástrojem mají zkušenosti Kokonínští, je trápilo umístění čistírny odpadních vod a téma samostatnosti. 2. října 2004 se konalo referendum ve věci vybudování hospice.

Většina těch, kdož k urnám tehdy přišli, chtěli v Jablonci hospic vybudovat. Referendum ale stejně bylo neplatné kvůli nízké účasti. Pohřbil jej nezájem lidí. Přišlo 12 % voličů.