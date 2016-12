Reflexní pásky lidem pomohly

Liberecko - Je to téměř rok, co se nezbytným doplňkem mnoha lidí staly reflexní pásky. Novela zákona přikazující chodcům, aby byli mimo osvětlená místa, dostatečně viditelní, vešla v platnost letos v únoru, a jejím výsledkem nejsou jen pokuty, ale také snižující se počet nehod, v němž chodec hrál hlavní roli.

Reflexní pásky. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Karásek

„Rozdíl je patrný. Loni chodci zavinili 49 nehod, letos do konce listopadu 27. To je skoro o polovinu méně," sdělila mluvčí krajské policie Vladimíra Šrýtrová, podle které se policie snaží na nutnost být vidět upozorňovat v rámci preventivních akcí. „Samozřejmě nemůžeme říct, že by za poklesem nehod byly jen tyto akce, ale vliv jistě mají," dodala.

Podle Šrýtrové by ale lidé neměli na svítivé pásky zapomínat, ani když se pohybují ve městě, kde je pouliční osvětlení. „Zákon to sice nenařizuje, ale jsou zákoutí, kde chodci nejsou vidět," upozorňuje. Liberecký řidič Jakub s ní souhlasí. „Zrovna nedávno jsem až na poslední chvíli zabrzdil před starší paní celou v černém. A to bylo na přechodě u Alberta v Rochlici, kde se svítí. A stejně nebyla vidět," vysvětlil řidič.

Podle dopravního specialisty Romana Budského je nutné také správné umístění pásku. „Ideální místo je na zápěstí nebo nad kotníkem. Na pohybující se světélkující body reagují zhruba třikrát dříve," dodal Budský Nedostatečná viditelnost se stala osudným například cyklistovi na Českolipsku. Letos v září vedl téměř sedmdesátiletý muž večer kolo a srazilo jej auto. Následky zranění nepřežil. Shodou okolností upozorňoval na tom samém místě a v té samé době jiný řidič na neosvětleného muže s kolem.

Pokut za nedostatečnou viditelnost rozdala policie čtyři desítky. Sankce udělená chodci na místě se může vyšplhat až do výše dvou tisíc korun.