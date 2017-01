Silničáři odvolali kalamitní stav pro Frýdlantský výběžek

Frýdlantsko - Silničáři odvolali dnes ráno kalamitní stav pro Frýdlantský výběžek na Liberecku vyhlášený ve středu večer kvůli silnému sněžení a větru.

Z Liberce do Frýdlantského výběžku bylo vysláno obojživelné pásové vozidlo Hägglunds profesionálních hasičů, které strávilo noc na stanici v Raspenavě.Foto: HZS LK

"Všechny krajské silnice ve výběžku jsou od pěti hodin sjízdné," řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic na starost. Sjízdná je pro nákladní dopravu od 7:30 i silnice 13 z Mníšku, která vede přes Frýdlant do Polska.

"Výrazně pomohlo, že se oteplilo, takže sůl začala rychleji působit," řekl liberecký vedoucí údržby komunikací společnosti Eurovia CS Pavel Vach. Silnice je podle něj mokrá, v Albrechtickém kopci ji ale komplikují tři stojící kamiony. Podle Vacha se však dá kolem nich projet.

Pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů je nadále uzavřená jiná cesta do Polska - silnice 10 z Tanvaldu do Harrachova. Řidiči kamionů mohou jako objízdnou trasu využít hraniční přechod v Hrádku nad Nisou na silnici I/35. Nákladní vozy nad šest tun nesmí ani na silnici třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. Pro veškerou dopravu je zcela uzavřená spojka mezi Václavicemi a Bílým Kostelem, tam je ale dostatek objízdných tras. ČTK to dnes řekl dispečer zimní údržby Pavel Pospíšil.

V noci v kraji připadlo od deseti do 15 centimetrů prachového sněhu, velké problémy ale dělal hlavně vítr, který vytvářel takzvanou bílou tmu, závěje a jazyky. "Na Frýdlantsku foukalo i přes 140 kilometrů v hodině," uvedl Pospíšil. Nejhorší to bylo podle něj do půlnoci.

Silnice jsou podle něj ráno ve výrazně lepším stavu v celém kraji než v noci. "Pomocí traktorových radlic, sypačů se nám podařilo ten stav o 100 procent zlepšit," uvedl Pospíšil. Na hlavních tazích je rozbředlý sníh po po chemickém ošetření, inertně udržované silnice jsou vypluhované.

Podle Pospíšila ke zlepšení stavu silnic také pomohlo, že teploty v noci v části regionu z minus sedmi stupňů Celsia stouply k nule a nadále se má oteplovat. Posypová sůl tak lépe účinkuje. Podle předpovědi bude přes den oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky, později odpoledne a večer zataženo a na většině území sněžení. Nejvyšší denní teploty budou mezi dvěma a minus jedním stupněm Celsia, na horách bude zřejmě maximálně nula.