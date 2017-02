Sjezdovky, běžkování i sáňky. Nejlepší podmínky máme v Libereckém kraji

Liberecký kraj - /ANKETA, GALERIE/ Nejoblíbenější místa, která v letošní zimě turisté vyhledávali na mapách, jsou v Jizerských horách. Staly se cílem dovolené velkého množství lidí.

Nejoblíbenějším ski areálem letošní sezóny je Ski areál Tanvaldský Špičák. V první polovině letošní sezóny u něj Mapy.cz zaznamenaly více než 5 700 zobrazení. Hned na třetím místě je ještě liberecký Javorník.

Liberecký kraj však bodoval i mezi fanoušky sáněk. Nejoblíbenější dráhou je totiž sáňkařská dráha Černá Studnice. Na zimní dovolenou se s Mapy.cz chystají i běžkaři. Ti si v prvních dvou měsících sezóny naplánovali téměř milion tras. Do středu zájmu se navíc letos dostal skialpinismus. Trasy pro takzvanou turistiku na lyžích mají v zimní mapě Krkonoš téměř čtyři a půl tisíce zobrazení.

Špičák je součástí Skiarény Jizerky, přívětivý i pro malé lyžaře Ski areál je velice dobře dostupný autem a naleznete jej v obci Albrechtice v Jizerských horách. Příjezd po R10 do Turnova, dále přes Jablonec nad Nisou a Smržovku. V areálu jsou k dispozici dvě bezplatná parkoviště pro osobní auta či autobusy s celkovou kapacitou cca 500 míst. Parkovací plochy naleznete přímo u nástupu na lanovku či lyžařský vlek. Do ski areálu je možné vydat se i vlakem. V blízkosti nástupu na lanovku je vlaková stanice Tanvaldský Špičák. Zalyžujete si na celkem 8,2 kilometru sjezdovek. Nejdelší sjezdovka Turistická je dlouhá 1760 metrů s 280 metrovým převýšením. Ve ski areálu je pět sjezdových tratí delších než 1 km a naleznete sjezdovky všech stupňů obtížností od nejtěžší černé až po lehké modré. Nechybí dětská area a lyžařská škola.

„Od začátku prosince do konce ledna, kdy jsme data sbírali, jsme u Ski areálu Tanvaldský Špičák zaznamenali více než 5700 zobrazení. Celkem jsme zaznamenali asi 340 tisíc zobrazení ski areálů. Nejčastěji je lidé hledali v Libereckém, Královéhradeckém a v Olomouckém kraji," uvádí Tomáš Mička, produktový manažer Mapy.cz.

Špičák nabral na oblíbenosti také loňským rozšířením o tzv. Kostelní sjezdovku s náročností: modrá. „Je široká jak Václavák a u kotvy dole první dvě a půl hodiny ráno vůbec nečekáte, prostě paráda. To stačí a pak nahoře oběd," popsala novinku Lucie Uhlířová.

NA SÁŇKY DO JABLONCE

A protože lyže, běžky a skialpinismus jsou opravdu fyzicky náročné disciplíny, oblíbili si Češi i pohodlnější sáňky, na které mohou sednout společně se svými dětmi a přitom se neochudí o adrenalin. Nejoblíbenější sáňkařskou dráhou letošní sezóny je na Mapy.cz ta v Černé Studnici v Libereckém kraji. Do top desítky se navíc vloudila i jedna dráha ze zahraničí. Lidé se zajímali také o dráhu ve Starém Smokovci ve Vysokých Tatrách na Slovensku.

MILION BÍLÝCH STOP

V první polovině zimy naplánovali fanoušci běžkování na tomto serveru téměř milion tras, nejčastěji právě v Libereckém kraji. „Jako nejdůležitější běžkařské místo se jeví východiště lyžařských stop Maliník, které je současně nástupním místem Jizerské magistrály. Lidé si je zobrazovali vůbec nejčastěji," vysvětlil Mička.

ANKETA

Kateřina Trošková, 19 let, Jablonec nad Nisou

Na Špičáku je to super. Jezdím na snowboardu, moc mě to baví a tak si to tady užívám.

Martin Kašpar, 44 let, Praha

Do Tanvaldu jezdíme lyžovat docela často. Je to takové malé příjemné středisko a není to daleko od Prahy.

Michal Vlček, 30 let, Praha

Na Tanvaldský Špičák moc často nejezdíme, to už spíš do Alp. Ale úvod letošní sezony byl perfektní.

Dřív se sáňkovalo na kdejaké cestě, nesypalo se jen pluhovalo

Každý nadšený sáňkař ocení zcela přírodní dráhu, která vede od rozhledny na Černé Studnici až ke smržovskému vleku Filip.

S nápadem na vybudování dráhy přišel Miloš Morávek: „Já jsem bývalý sáňkař a za mého mládí se na Smržovce sáňkovalo na kde jaké cestě. Každá cesta byla propluhovaná a nikde se nesypalo, takže nebyl problém vytáhnout sáňky na kopec a jet dolů." Nehrozilo takové nebezpečí srážky s autem.

Dnes, když jdou v zimě rodiny s dětmi na výlet, málokdy si berou sáňky. Už je doma třeba ani nemají. A proč si je kupovat, když se na nich nedá nikde jezdit. „Napadlo mne, že by bylo potřeba vytvořit nějakou cestu, kde by se dalo bezpečně sáňkovat. Jízda na saních na přírodních drahách je i závodní sport," dodal Morávek.

Přírodní sáňkařská dráha ve Smržovce

Výhodou oficiální sáňkařské dráhy je relativní bezpečnost jezdců. Lokalita je označena, čtyřkilometrová dráha vede po obecních a lesních cestách. Zimní „atrakce" láká nejen místní, ale i další turisty.

Letošní počátek zimy byl na přírodní sníh bohatý. V mírně ujetém prašanu se saně trochu bořily, místy nezbývalo než sesednout. Konec února je příliš štědrý na přeháňky… bohužel ne sněhové ale dešťové.