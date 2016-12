Skauti nám přivezou Betlémské světlo

Jablonecko - Symbolický plamínek přivezli brněnští skauti minulý víkend z Vídně. Po našem regionu i celém Česku ho rozvezou vlaky ve spolupráci s dalšími skauty už tuto sobotu.

Betlémské světloFoto: Deník/ Vít Černý

Betlémské světlo k nám přivezou skautští „kurýři" rychlíkem z Pardubic. Své svíčky si tak budete moci během 17. prosince připálit na všech zastávkách po jeho trase, a to i na konečné stanici, kterou je Liberec. Celkově se v České republice rozjede na čtyři desítky vlaků, kterými skauti dopraví světlo do všech koutů. Poté si jej bude moci každý odnést do svého domova. Kdo si však nestihne připálit svíčku přímo na nádraží, stále bude mít možnost, například v neděli 18. prosince u Ovečkového betlému ve Smržovce.

ODKUD SE BETLÉMSKÉ SVĚTLO VZALO

Jeho pravý původ leží až v daleké Florencii, kam se vraceli rytíři z křížové výpravy z Palestiny. Jeden z nich přinesl, dle slibu, do svého rodného města svíci. Tu zapálil z ohně věčného světla, který plane v Betlémské bazilice. Zda se rytířům podařilo během vzdálenosti uchránit plamínek, se dnes již nedozvíme.

Za pokračováním se však musíme přesunout do Rakouska. Tam totiž znovu oživili myšlenku betlémského světla až o celých 9 století později. Hlasatelé rozhlasu v Linci se v roce 1986 rozhodli ozvláštnit Betlémským světlem sbírku pro zrakově postižené děti. Odsud už zbýval krůček k tomu, aby se světlo začalo šířit dále po Evropě. Letos je to již po třicáté.

Betlémské světlo přivezou vlakem v sobotu 17. prosince

14:48 Semily

14:56 Železný Brod

15:08 Malá Skála

15:18 Turnov

15:39 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Přijďte si pro Betlémské světlo

Jablonec nad Nisou, Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 23. 12. od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00

Jesenný, Obecní úřad Jesenný 24. 12. od 9:30 do 11:30

Jilemnice, Masarykovo náměstí 23. 12. od 11:00 do 15:00

Malá Skála, v Betlémě 23. 12. od 19:30 do 20:30

Rychnov u Jablonce nad Nisou, knihovna 22. 12. od 16:30 do 18:00

Smržovka, u Ovečkového betlému 18. 12. od 16:30 do 17:45

Železný Brod, náměstí 3. května 22. 12. od 17:00 do 18:00